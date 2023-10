Regno Unito, il mercato auto cresce a settembre (+21% e 272.610 auto)

Ascolta la versione audio dell'articolo

A settembre il mercato delle nuove auto del Regno Unito è cresciuto del 21% con 272.610 immatricolazioni facendo segnare il 14° mese consecutivo di crescita, il secondo dell’anno dopo marzo. La crescita ha continuato ad essere guidata dalle grandi flotte (+40,8% a 143.256 unità) per una quota di mercato del 52,5%. Ciò rappresenta un riequilibrio del mercato dopo che l’offerta limitata nel 2022 ha limitato le consegne ai clienti aziendali e della flotta. Anche la domanda dei privati, nel frattempo, è cresciuta fino al 5,8% a 122.944 unità. Di conseguenza l’industria ha goduto del suo miglior settembre dal 2020, anche se le registrazioni rimangono del 20,6% al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Le vendite dei veicoli elettrificati sono in continua crescita, con i plug-in in aumento del 50,9% per una quota di mercato del 6,8% e gli ibridi HEV in crescita del 30,7% che rappresentano il 13,9% di tutte le immatricolazioni. I BEV hanno registrato il loro 41° mese consecutivo di crescita con 45.323 registrazioni (+18,9%). Dato che questa crescita è stata inferiore a quella complessiva registrata dal mercato, tuttavia la quota di mercato dei BEV è scesa al 16,6% dal 16,9% di un anno fa. Gli aumenti dei volumi BEV sono stati guidati interamente dagli acquisti delle flotte (+50,6%). Al contrario, le registrazioni private BEV sono diminuite del 14,3% con meno di un acquirente privato di auto nuove su 10 che ha optato per l’elettrico nel mese. Un tale declino sottolinea l’importanza di fornire a questi automobilisti incentivi all’acquisto e altri meccanismi per stimolare la domanda secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Nel cumulato dei nove mesi il mercato inglese è cresciuto del 20,2% a 1.451.908 auto.