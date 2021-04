Regno Unito, permesso di residenza post-Brexit: decine di migliaia di italiani mancano all’appello

Regole cambiate dopo Brexit

Non tutti sanno che le regole sono cambiate dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Decenni di vita e lavoro nel Paese non contano nulla se non si ottiene il “settled status”. Anche il matrimonio è irrilevante ai fini del diritto alla residenza se si è rimasti cittadini italiani. Secondo i dati del Consolato Generale d'Italia a Londra, sono più di 41mila gli over 65 italiani iscritti all'AIRE che non si sono ancora registrati.

A tutti è stata spedita una lettera per chiedere loro di chiarire la loro posizione verso l'Home Office facendo domanda per ottenere il Settlement Status. In aggiunta alle lettere ora è stata avviata una campagna di informazione sul web e sui social media con infografiche dedicate. L'obiettivo è sensibilizzare i loro familiari con più consuetudine con la tecnologia a invitare i loro parenti più anziani a presentare domanda.

Il 21 aprile riapre lo sportello Settled Status

Inoltre da mercoledì 21 aprile verrà riaperto dopo una pausa dovuta alla pandemia lo sportello “Settled Status” presso la sede del Consolato Generale di Londra: uno strumento che permette ai connazionali che hanno meno familiarità con il digitale di registrarsi gratuitamente alla procedura introdotta dalle autorità britanniche in materia di immigrazione.

«Gli italiani hanno risposto molto positivamente all'invito del governo britannico a registrarsi al Settlement Scheme, ma non dobbiamo lasciare indietro nessuno -, ha detto Marco Villani, Console Generale a Londra -. Per questo insieme al Comites, abbiamo lanciato una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione più anziana. La scadenza è dietro l'angolo e queste ultime settimane sono fondamentali per non rischiare che molti connazionali si trovino in una situazione di irregolarità».

L’importanza di registrarsi

Essere irregolari vuol dire perdere il diritto all'assistenza sanitaria gratuita e a molti altri diritti e in teoria potrebbe portare alla deportazione. L'ufficio del primo ministro ha detto che non ci saranno «deportazioni automatiche» ma non ha dato informazioni ulteriori. Secondo Pietro Molle, presidente del Comites Londra, «è importante registrarsi al Settlement Scheme perchè dobbiamo poter dimostrare a tutte le autorità del Paese che abbiamo il diritto a vivere qui».