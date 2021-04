Regno Unito: prestiti anti Covid, grants a fondo perduto e Cig di massa

5' di lettura

Nell'ultimo anno di pandemia molte accuse sono state lanciate contro il Governo britannico: di gestione caotica della crisi, incompetenza, messaggi contraddittori e decisioni tardive. Su un fronte cruciale, però, l'Esecutivo di Boris Johnson è stato al riparo dalle critiche: la generosità e rapidità con cui il Governo conservatore ha abbandonato l'ortodossia Tory utilizzando fondi pubblici per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Il Governo finora ha speso 340 miliardi di sterline per attutire l'impatto del Coronavirus, quasi 7mila sterline per famiglia. Nel Budget di marzo, il Cancelliere Rishi Sunak ha previsto una spesa ulteriore di 70 miliardi per sostenere l'economia nella fase di ripresa.

Vediamo come sono stati spesi questi soldi e quali sono stati gli interventi di sostegno più rilevanti:

Coronavirus Job Retention Scheme

Il Cjrs, più noto come furlough, è scattato appena Johnson ha annunciato il primo lockdown nazionale, il 23 marzo 2020. Il regime corrisponde a una sorta di Cassa integrazione di massa aperta a imprese, commercianti, enti di beneficenza e agenzie di reclutamento costrette a chiudere a causa della pandemia. Il sistema è semplice quanto generoso: il Tesoro paga l'80% degli stipendi dei lavoratori, fino a un massimo di 2.500 sterline al mese. Nella prima fase del furlough, tra marzo e agosto 2020, il Tesoro si è accollato anche il pagamento dei contributi, che nella seconda fase invece è passato a carico dei datori di lavoro. Imprese e datori di lavoro possono integrare il restante 20% dello stipendio del dipendente, ma non sono obbligati a farlo. Il furlough, studiato per tutelare l'occupazione evitando un'ondata di licenziamenti soprattutto in settori penalizzati come negozi e ristoranti, ha centrato pienamente l'obiettivo. All'apice dell'emergenza il Tesoro è arrivato a pagare gli stipendi di 11,2 milioni di lavoratori, quattro su 10, a un costo di 54 miliardi di sterline. Attualmente i lavoratori in furlough sono circa cinque milioni.

Prima di fare domanda, i datori di lavoro devono ottenere il consenso scritto dei dipendenti ad accedere al regime di furlough e devono poi conservare tutta la documentazione relativa per sei anni. Per accedere ai pagamenti i datori di lavoro hanno dovuto informare Her Majesty's Revenue & Customs (Hmrc), l'Agenzia delle Entrate, del numero di dipendenti, il loro Codice fiscale e le ore lavorate utilizzando il portale Government Gateway. Un “assistente digitale” sul sito di Hmrc aiuta a compilare il modulo di richiesta correttamente. I pagamenti vengono calcolati da Hmrc e versati direttamente sui conti corrente bancari dei lavoratori ogni settimana. Le richieste vanno fatte al massimo 14 giorni dopo il mese per il quale si chiede il contributo del Tesoro. Per il mese di aprile 2021, ad esempio, le domande vanno fatte entro la mezzanotte del 14 maggio.

Hmrc controlla i dati forniti e, se sono corretti, versa il denaro sui conti bancari entro sei giorni lavorativi. Lo schema è stato prorogato per cinque volte, a causa dei nuovi lockdown. Nella sua ultima versione la percentuale di stipendio pagata dal Tesoro cala progressivamente dall'80% di giugno (i datori di lavoro pagano solo i contributi), al 70% di luglio (i datori di lavoro pagano il 10% degli stipendi e i contributi) per passare al 60% in agosto e settembre (i datori di lavoro pagano il 20% e i contributi). A fine settembre, salvo nuove ondate di contagi, il furlough cesserà.