Regno Unito. Le splendide rose di Cottesbrooke Hall nello stile della Regina Anna

Un piccolo tesoro del Regno Unito è celato nel Northamptonshire, esattamente oltre il cancello in ferro di Cottesbrooke Hall and Gardens, famoso per la sua collezione di porcellane e soprattutto in virtù della passione botanica della famiglia Macdonald-Buchanan, cominciata agli albori del XVIII secolo quando Sir John Langham, stregato dalla passione per le rose decise di piantarle in tutta la tenuta, intorno ai laghetti, ai bordi di ponticelli e a profumare i belvedere. Vincitori di numerosi premi internazionali, questi fiori coltivati e spesso ibridati a Cottesbrooke, fanno di questo un luogo romantico, dove gli aceri danno ombra mente le Gunneraceae grazie alle loro gigantesche foglie mostrano un'esuberanza senza pari in tutta la Gran Bretagna. L'intero contesto in cui è collocato questo giardino merita da solo un viaggio: si trova nel cuore del villaggio di Cottesbrooke, è contornato da più di cento chilometri di siepi, mentre farfalle, api, tantissime specie di animali selvatici vivono in questi boschi situati proprio nelle Midlands orientali, il cuore dell'Inghilterra.

