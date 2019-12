Regno Unito, in tilt la «trasparenza» Facebook sui messaggi politici

La “biblioteca di annunci” di Facebook è una pietra miliare degli sforzi di Facebook per essere più trasparente riguardo al suo ruolo nelle elezioni politiche nel mondo, ma per il momento, secondo molti esperti, non sembra funzionare al meglio e perché non riesce a fare la necessaria chiarezza, ad esempio, su come gli inserzionisti politici possono profilare geograficamente gli elettori britannici.

Tristan Hotham, un consulente di ricerca con WhoTargetsMe, un gruppo che traccia la pubblicità politica digitale, ha definito la scomparsa della pubblicità «un fallimento catastrofico». «Se stai cercando informazioni su un annuncio ti aspetti di poter risalire ai dati. Non ti aspetti che la biblioteca perda improvvisamente metà dei suoi dati», ha detto Hotham a Reuters. Alcuni annunci sembravano essere rintracciabili solo attraverso il numero identificativo dell’annuncio originale, ma non dai soliti metodi di ricerca di nomi o parole chiave.

Per esempio, un annuncio pubblicato dalla pagina Facebook del primo ministro Boris Johnson il 4 dicembre che chiedeva agli elettori di «porre fine al caos, rispettare il referendum e scegliere Brexit» poteva essere individuato solo cercando un numero identificativo di 15 cifre.

La presunta neutralità dei social media

I gruppi come Facebook e tutti i social media hanno tentato di condividere maggiori informazioni sulla pubblicità politica dopo che le agenzie di intelligence statunitensi hanno mostrato come la Russia abbia interferito, attraverso internet, sulla campagna per l’elezioni di Donald Trump nel 2016 alla presidenza degli Stati Uniti.