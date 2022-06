Regno Unito, al via le celebrazioni per il giubileo di platino di Elisabetta II

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È iniziato dinanzi a un tripudio di Union Jack il Giubileo di Platino dei 70 anni di regno di Elisabetta II segnata dalla parata di Trooping the Colour. La 96enne regina è attesa sul balcone di Buckingham Palace, mentre la corte ne ha diffuso un nuovo ritratto sorridente, con un messaggio video in cui ella evoca i suoi «ricordi felici» non senza scrutare l’avvenire. E rivolgendosi ai sudditi dice: «Continuo a essere ispirata dalla vostra buona volontà verso di me e spero questi giorni ci diano l’opportunità di riflettere su tutto ciò che abbiamo conseguito negli ultimi 70 anni, mentre guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo».

Regno Unito in festa per il giubileo di platino di Elisabetta II Photogallery25 foto Visualizza

Burberry, partner ufficiale del Queen’s Platinum Jubilee Pageant, festeggia 70 anni di regno di sua Maestà la Regina Elisabetta II con una serie d’iniziative. Si comincia con la collaborazione al Superbloom, nuovo paesaggio naturalistico nello storico fossato della Torre di Londra aperto in occasione dell’anno giubilare di Queen Elisabeth e trasformato in un mare di colori. Burberry partecipa anche al lancio di un prato galleggiante a rifiuti zero e di una campagna di opere d’arte che celebra il passato con i creativi del futuro in onore dell’eredità del paese natale della griffe e del regno di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

Loading...

Infine, il brand ha realizzato un sciarpa commemorativa, in seta illustrata a mano, con motivi ispirati agli antichi boschi britannici e alla flora e alla fauna che vi abitano. Con la sciarpa il marchio sostiene il Woodland Trust nella creazione di spazi ricchi di boschi e alberi a favore della fauna selvatica. La collaborazione del brand con Historic Royal Palaces a supporto del Superbloom, ha visto piantare nel percorso oltre 20 milioni di semi. Inoltre, Burberry ha contribuito con due installazioni outdoor, tra cui un grande prato galleggiante, ormeggiato di fronte alla London Tower sul fiume Tamigi e creato a immagine del logo, e un muro artistico realizzato in collaborazione con l’artista digitale Jon Emmony.