Regno Unito al voto, come Johnson è riuscito a strappare il sì per le urne

Dunque, poche settimane fa, quando Johnson capisce che il Parlamento sta riuscendo, contro la sua volontà, ad approvare una legge che esclude la Brexit senza accordo, presenta per ben due volte ai Comuni una mozione per il loro scioglimento, che però in entrambi i casi non ottiene i due terzi previsti. Passa del tempo, lui negozia l'accordo con la Ue ma il Parlamento gli si rivolta contro. E allora, lunedì sera, il Primo ministro ci riprova per terza volta, ma subisce nuovamente una bruciante sconfitta parlamentare con la bocciatura anche di questa mozione.



La mossa a sorpresa di Johnson (e i suoi retroscena)

A questo punto non gli resta che giocare una mossa a sorpresa, che paradossalmente gli viene suggerita da due partiti di opposizione. Fin da domenica sera, infatti, grazie ad un'indiscrezione del quotidiano The Guardian, l'opinione pubblica viene a conoscenza di un piano architettato dai Liberal Democratici e dagli autonomisti scozzesi dell'Snp, favorevoli al ritorno immediato alle urne, per aggirare gli ostacoli giuridici rappresentati dalla legge del 2011.

Il piano prevedeva la presentazione in Parlamento di un progetto di legge, chiamato appunto Early Parliamentary General Election Bill 2019, che sancisse espressamente e in via eccezionale rispetto alle regole generali, l'interruzione della legislatura in corso e la fissazione delle elezioni per il 12 dicembre. Quale sarebbe stato il vantaggio? Molto chiaro: una legge viene approvata a maggioranza semplice, non ha bisogno dei due terzi. Per cui la contrarietà di Corbyn e dei Laburisti alle elezioni anticipate sarebbe stata superata da una occasionale maggioranza tra opposti: Conservatori, LibDem, Snp.



E, infatti, una volta bocciata la terza mozione di Johnson, il Governo ieri mattina presenta la legge ai Comuni e chiede l'applicazione di un procedimento legislativo d'urgenza. Durante la stessa mattinata, però, anche in virtù della decisione della Ue di concedere la proroga sulla Brexit fino al 31 gennaio 2020, che quindi allontana l'ipotesi del temuto no deal, Corbyn dichiara che adesso anche i Laburisti sono favorevoli allo scioglimento.



La battaglia sugli emendamenti

A questo punto la battaglia legislativa si sposta sugli emendamenti. Le opposizioni chiedono di inserire nella legge in discussione l'estensione del diritto di voto ai cittadini europei che vivono da anni nel Regno Unito e ai sedicenni e diciassettenni, nonché di spostare la data del voto dal 12 al 9 dicembre. Ebbene, i primi due non vengono ammessi e il terzo viene bocciato 315 a 295. A questo punto il progetto ha la strada spianata e in serata ottiene il via libera dei Comuni con il nettissimo divario di 418 voti.