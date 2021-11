Regola numero quattro: chi ti paga?

L’online non è immune dai consigli interessati

Difficile che qualcuno perda tempo sulla Rete senza guadagnarci qualcosa. Dalla pubblicità o dai like ottenuti: tutto lecito basta che venga comunicato agli utenti, soprattutto in un ambito delicato come le raccomandazioni di investimento. Chi ti paga? È la domanda chiave per capire se quel consiglio è o meno disinteressato. Il conflitto di interessi è sempre dietro l’angolo.