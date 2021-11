Regola numero sei: il buonsenso

Come si comporterebbe il “buon padre di famiglia”?

La legge non può prevedere tutti i casi. Alla fine, c’è la regola del “buon padre di famiglia” citando il nostro codice civile. O più semplicemente: il buonsenso. Acquistare o vendere prodotti finanziari non è come ordinare un caffè o comprare un vestito. L’influencer sarà pure uno in gamba ma anche nel mondo reale c'è qualcuno che può consigliarvi.