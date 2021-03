Regolarizzazione degli stranieri “radicati” a rischio flop: in 6 mesi solo lo 0,71% delle domande

Qualcuno potrebbe controbattere che questo approccio rischia di incentivare l'immigrazione clandestina. “E' una visione poco lungimirante della realtà – risponde Coresi – oltre che mera propaganda. Basta considerare che alla nostra campagna ha aderito anche il mondo produttivo, che richiede manodopera. Ma dobbiamo anche prendere atto del fatto che nella realtà le persone straniere rimangono nel nostro paese. Se ci restano in una condizione di irregolarità sono più facilmente sfruttabili e rischiano di ingrossare le sacche del disagio. Relegare nell'invisibilità gli irregolari presenti sul nostro territorio significa danneggiare queste persone ma anche gli stessi lavoratori italiani”. Quanti sono gli irregolari? “Ci sono solo stime sulla loro presenza. Attualmente si parla di circa 600mila persone. La sanatoria interviene solo su una popolazione di 200mila persone – ancora come dicono i dati in gran parte sospese - che rientrano nei settori coinvolti, ovvero agricoltura, lavoro domestico, pesca e attività connesse. Lasciando fuori una grossa fetta. Turismo e logistica, per fare solo qualche esempio, sono settori che richiedono costantemente manodopera straniera”.



Una proposta per la “regolarizzazione permanente”



“La nostra proposta di legge di iniziativa popolare – spiega Coresi – lanciata nel 2017 dalla campagna “Ero straniero” con oltre 90mila firme è in discussione alla Commissione Affari costituzionali alla Camera. La grande differenza con la sanatoria che purtroppo sta fallendo è che attiverebbe uno strumento a regime e sempre accessibile, per permettere agli stranieri di emergere dall'irregolarità. Si tratterebbe di un permesso di soggiorno per comprovata integrazione, che va valutata caso per caso e rinnovabile anche in caso di perdita del lavoro”.



Che cosa prevede il disegno di legge



Si introduce il permesso di soggiorno temporaneo (12 mesi) da rilasciare a lavoratori stranieri per facilitare l'incontro con i datori di lavoro italiani e per consentire a coloro che sono stati selezionati, anche attraverso intermediari sulla base delle richieste di figure professionali, di svolgere i colloqui di lavoro. Si reintroduce il sistema dello sponsor (a chiamata diretta) originariamente previsto dalla legge Turco Napolitano. Si prevede la regolarizzazione su base individuale degli stranieri in situazione di soggiorno irregolare se è dimostrabile l'esistenza in Italia di un'attività lavorativa (trasformabile in attività regolare o denunciabile in caso di sfruttamento) o di comprovati legami familiari o l'assenza di legami concreti con il paese di origine, sul modello della Spagna e della Germania. Semplificazioni per l'accesso a prestazioni sociali e sanitarie, l'abolizione del reato di clandestinità.



Coldiretti: semplificare le pratiche per gli stagionali



Per Coldiretti in agricoltura non esiste un vero problema sulle regolarizzazioni. “L'agricoltura ha sempre beneficiato del decreto flussi – spiega Romano Magrini, responsabile Lavoro della Coldiretti - e i lavoratori stranieri stagionali, che in totale sono circa 350 mila,110mila dei quali sono rumeni, hanno sempre coperto il fabbisogno. Tranne lo scorso anno quando c'è stato un blocco degli ingressi a causa della pandemia. Di fronte al nostro allarme è stato deciso di avviare una regolarizzazione. Ma se andiamo a guardare sono circa 30mila le domande arrivate dall'agricoltura. In gran parte si tratta di conversioni di altri tipi di permessi di soggiorno. A trarre in inganno sono sacche di illegalità come San Ferdinando o Rosarno, dove i lavoratori erano in mano alla criminalità e spesso privi di documenti. Ma si tratta di ghetti che riguardano poche migliaia di persone”. Il fabbisogno di lavoratori stagionali extra Ue in agricoltura, spiega Coldiretti, potrebbe essere coperto dal decreto flussi. “Il nostro problema sarebbe in realtà quello di uno snellimento e velocizzazione delle procedure – spiega Magrini - che possono portare via anche quattro mesi. La gran parte dei lavoratori nei campi sono comunitari, stranieri regolari e stagionali extracomunitari. Questi ultimi ogni anno sono tra le 10mila e le 15mila unità. Quest'anno è il primo anno in cui nel decreto flussi (Dpcm 7 luglio 2020) si concede alle associazioni di categoria di avere una corsia preferenziale. Sulla quota complessiva di 18mila permessi disponibili per agricoltura e turismo, si semplifica l'iter per le 6mila pratiche in capo alle organizzazioni (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative ndr). Vediamo con i raccolti primaverili come va e se i lavoratori riescono ad arrivare in tempo utile. Il primo banco di prova sarà a marzo con i raccolti delle primizie, degli asparagi, le fragole, l'orticoltura in serra e in campo e poi tutta quanta la frutta estiva. Lo sapremo nei prossimi giorni”.