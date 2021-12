Regole ancora critiche per le abitazioni familiari e le aree fabbricabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Esenzioni Covid, riferite alla sola prima rata o all’intera annualità. Residenze disgiunte dei coniugi in Comuni diversi. Rilevanza dell’edificabilità di fatto per l’attribuzione della qualifica di area fabbricabile. Sono alcune delle criticità da affrontare in occasione del saldo Imu che scade il 16 dicembre prossimo.

Gli aiuti anti-crisi

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 599, legge 178/20) e il decreto Sostegni (articolo 6 sexies, Dl 41/21) hanno disposto l’esenzione della prima rata Imu del 2021 per un’ampia platea di tipologie immobiliari. Tra cui gli alberghi e le pensioni, di categoria catastale D/2, e gli immobili strumentali appartenenti ai soggetti che avevano diritto al contributo a fondo perduto – previsto dal decreto Sostegni – a condizione che fossero anche gestori delle strutture.

Loading...

Ora, in sede di saldo, occorrerà sottrarre dal totale Imu dovuto l’importo dell’acconto teorico maturato a giugno. Si tratta dell’imposta calcolata sulla situazione possessoria del primo semestre 2021, con le aliquote Imu del 2020 (articolo 1, comma 762, legge 160/2019). Per differenza, dunque, si otterrà il saldo da pagare. Mentre nulla continua invece, a essere dovuto, anche a saldo, per gli immobili in categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, purché i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta (articolo 78, Dl 104/2020).

Le residenze dei coniugi

Un altro problema riguarda le residenze distinte dei coniugi non separati. La Cassazione continua ad affermare – con orientamento ormai consolidato – che l’esenzione per l’abitazione principale non può mai essere sdoppiata, neppure in caso di residenza in Comuni diversi. Il punto, però, è che – sempre alla luce di tale orientamento – laddove non sia dimostrato che il nucleo familiare risieda e dimori nello stesso immobile, l’esonero non compete per nessuna unità (Cassazione, 17408/2021). Questo significa penalizzare proprio i casi in cui i coniugi hanno effettivamente l’esigenza di tenere dimore distinte, ad esempio per necessità lavorative.

Di recente la questione è stata oggetto di molte ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale: tra l’altro, per manifesta irragionevolezza della situazione così determinata (si veda, ad esempio, l’ordinanza 297/2020 della Ctr Liguria). In attesa che entri in vigore la nuova regola prevista dal Parlamento con la conversione del Dl fisco lavoro, bisogna prendere atto della posizione della Cassazione e pagare l’imposta in tutti i casi in cui i due coniugi non abbiano residenza e dimora nella stessa casa. Comunque, già oggi, nell’ipotesi di residenze disgiunte nel medesimo Comune, la legge assicura che una delle due unità, a scelta del contribuente, è esente.