Regole europee, proposte divisive e passaggi stretti

Non sappiamo quali saranno le regole fiscali europee in vigore per il prossimo anno, ma dobbiamo prepararci subito a seguire regole di condotta coerenti con quanto sosteniamo in sede europea. Credo che sia l’unica via d’uscita. Vediamo perché.

La settimana prossima i ministri delle finanze europei dovrebbero cercare un accordo sulle regole europee che dovranno vincolare i bilanci dei singoli Stati membri a partire dal prossimo anno. Non è sicuro che l’accordo verrà raggiunto. In tal caso dovrebbero tornare in vigore le vecchie regole, a meno di un rinvio. L’impasse è dovuta alla naturale difficoltà di conciliare interessi nazionali divergenti dei tanti Paesi europei, ma è anche al fatto che la base della discussione è stata, fino ad ora, una proposta della Commissione, intrinsecamente divisiva. Pur mantenendo invariate le prescrizioni- obiettivo di un deficit pubblico inferiore al 3% e un debito pubblico inferiore al 60% rispetto al Pil, la proposta si basa su due pilastri. Il primo è quello di rendere più flessibile il tempo di avvicinamento a questi parametri per i paesi che attualmente non li rispettano. Il secondo è quello di demandare alla Commissione la definizione, paese per paese, di questo percorso di aggiustamento. Ai governi dei singoli paesi è lasciata la facoltà di decidere come rispettare questo percorso, cioè la definizione della composizione della spesa e delle entrate di bilancio, con l’eccezione di dover concordare, in parte, anche questi elementi se si vuole ottenere un allungamento dei tempi.

Perché la proposta è divisiva? Per i paesi cosiddetti “frugali”, con minore debito, la proposta non è soddisfacente perché concede troppa discrezionalità alla Commissione, e vorrebbero una precisa quantificazione dei vincoli di bilancio temendo atteggiamenti permissivi. Per i paesi più indebitati, la proposta, benigna sotto le spoglie della flessibilità, è in realtà pericolosa perché li mette alla mercè della Commissione con inevitabili interpretazioni politiche in assenza di regole definite e valide per tutti. La sensibilità dei paesi sul possibile beneficio o sul possibile pericolo varia in base al loro grado di indebitamento. Questo tipo di approccio sta portando a un negoziato dove ciascun paese guarda solo ai propri interessi particolari di breve periodo. La proposta della Commissione è, tuttavia, di natura “intrinsecamente” divisiva perché manca l’Europa con i suoi interessi fondamentali comuni, cioè la ragion d’essere delle regole fiscali stesse. Si tratta di regole che non tentano neppure di prefigurare una politica fiscale europea. Il rifiuto di introdurre una considerazione diversificata della spesa corrente rispetto alla spesa per investimenti soprattutto se indirizzati al raggiungimento delle priorità economiche e sociali definite a livello europeo, porta ad una riforma con lo sguardo rivolto al passato, ad una Ue e ad una Uem la cui principale preoccupazione è quella di difendersi dai suoi stessi stati membri, e non quella di riunirli per acquisire forza complessiva. La posizione italiana in questo negoziato privo di visione è stata fino ad oggi sostanzialmente corretta, e si riassume nella richiesta di regole più certe e uguali per tutti e di minore discrezionalità della Commissione, ma soprattutto nella richiesta di favorire la spesa per investimenti, in particolar modo quelli concordati con la Commissione Europea e più, in generale, diretti al perseguimento di obiettivi di trasformazione economica condivisi a livello europeo. Ciò corrisponde agli interessi italiani ma anche a quelli europei. Purtroppo, anche per l’eredità del passato e l’alto debito, questa posizione viene interpretata come la consueta ricerca di più spazio per aggiungere debito a debito. È improbabile, a questo punto, che queste posizioni italiane raccoglieranno un consenso sufficiente. Ciò non vuol dire che si debbano accettare regole dannose oltre che impossibili da rispettare per l’Italia. Ma c’è una scelta che si potrebbe fare: applicare con estremo rigore le regole che noi vorremmo o predichiamo di volere. Ciò significherebbe perseguire un obiettivo di contenimento e poi di riduzione accelerata del debito, bloccando la spesa corrente tranne le componenti assimilabili agli investimenti, cioè quelle in istruzione e salute. Ciò significherebbe consentire spazio di bilancio solo per investimenti diretti a far leva per quelli privati e ad aumentare la produttività del sistema. Per chiarire: non ci sia spazio per pensioni anticipate e si dia spazio per investimenti veri. Nel breve periodo ciò non basterà forse per soddisfare regole vecchie o nuove ma servirà per affrontarne le possibili prossime conseguenze, cioè l’apertura di un nuovo negoziato, non più sulle regole ma sugli effetti di una loro formale violazione. L’Italia si troverebbe in una posizione di maggior forza per almeno tre motivi. Si sarebbe messa su un sentiero corretto di politica di bilancio orientata alla crescita e all’abbattimento del debito. Di fronte alla Commissione ci si presenterebbe con in mano fatti e non promesse. Ma, soprattutto i mercati darebbero un giudizio oggettivo favorevole ed è ciò che conta per evitare una crisi. In fondo fino ad oggi questo sta avvenendo, seppur con incertezza.