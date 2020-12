Regole genuinamente europee per far crescere le banche

La Commissione europea vuole rivisitare il dossier dell’unione bancaria, ma è facile prevedere che quelle barriere in parte rimarranno. In assenza di un’assicurazione dei depositi europea, il cui accordo è bloccato dalla controversia sul trattamento delle esposizioni sovrane, i Paesi vorranno mantenere un grado di controllo sui loro settori bancari. Ma a ben vedere, radicali cambiamenti in tutta l'unione bancaria non sono necessari per il problema in questione. Non tutte le banche aspirano a diventare attori globali. Per le poche che lo desiderano, un regime su misura può essere la soluzione più semplice.

Una strada potrebbe essere quella di creare una nicchia legislativa europea per le banche che raggiungono, a seguito di una fusione, soglie minime in termini di dimensione e diversificazione transfrontaliera. Le banche che ottengono lo status pan-europeo avrebbero privilegi e obblighi. Dovrebbero soddisfare tutti i requisiti patrimoniali (micro e macroprudenziali) stabiliti dalla BCE a livello di gruppo. Dovrebbero adottare, nell’unione bancaria, una strategia di risoluzione verticale (single-point-of-entry), con perdite trasferite sulla capogruppo; questa dovrebbe essere capitalizzata e attrezzata ad affrontare eventuali crisi rispettando tutti i requisiti del Meccanismo di risoluzione unico. Diritti e obblighi di copertura delle perdite oltre frontiera sarebbero stabiliti con legge europea direttamente applicabile, senza trasposizione nazionale.

La garanzia dei depositi per queste banche andrebbe separata e sostenuta da un backstop europeo, verosimilmente del MES, paragonabile a quello concesso alla Federal Deposit Insurance Corporation dal Tesoro USA. In questo modo, i rating diverrebbero indipendenti dal rischio sovrano di ogni Paese. I coefficienti macroprudenziali sarebbero calcolati considerando l’unione bancaria come un’unica giurisdizione. Movimenti di capitali e liquidità nel gruppo sarebbero permessi salvo verifica prudenziale della BCE. Preferibilmente, le esposizioni di queste banche sarebbero soggette a un regime di insolvenza armonizzato.

Uno schema di questo genere completerebbe l’unione bancaria, senza ostacolare o vanificare gli altri elementi che la compongono. Le direttive e i regolamenti europei continuerebbero a favorire l’ulteriore armonizzazione di tutto il sistema. La vigilanza BCE continuerebbe, come ora, a promuovere la stabilità con criteri comuni e trasparenti. In questo contesto, le banche di medie dimensioni intenzionate a crescere ulteriormente potrebbero fare il passo successivo, aderendo al “club” pan-europeo.