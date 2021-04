Regole, governance e competenze per rilanciare la Pa

3' di lettura

Arrivare preparati alle grandi sfide è una condizione necessaria – anche se non sufficiente – per vincerle. Il Recovery Plan (o Pnrr) una grande sfida lo è per la quantità dei fondi a disposizione, per il riferimento europeo e non solo nazionale con cui confrontarsi, per la difficoltà di realizzare i progetti nei tempi dati.

Se ci si domanda anche se siamo preparati come Paese, la risposta l’ha data il Presidente Draghi ed è un chiaro “no” perché, come affermato, «noi non abbiamo credibilità per la capacità di investire, l’abbiamo persa tantissimi anni fa… Bisogna cambiare tutto per diventare credibili, per superare gli ostacoli a livello politico, istituzionale, amministrativo, contabile e financo giudiziario».

Loading...

Se si condividono le parole di Draghi, ci si trova di fronte a un impegno epocale, sia per la dimensione, sia per i tempi e dunque occorre riflettere sulle priorità da affrontare.

La prima è ridare fiducia a quella struttura portante di ogni Stato che è la burocrazia, che ha la responsabilità di molte inefficienze, ma non le può avere tutte. Essa è lo specchio della regolamentazione: più questa è instabile, complessa, ipertrofica

e più questi difetti saranno ribaltati su cittadini e imprese da una burocrazia sfiduciata e vista con sospetto, che ripiega sull’atteggiamento difensivo di fuga dalle responsabilità, ben evidenziato nell’ultimo rapporto sulla dirigenza di Promo Pa Fondazione. Analoghi riscontri vengono dalla recente ricerca dell’Agenzia della coesione dalla quale risulta che il 37% dei responsabili unici del procedimento ammette la «necessità di cautelarsi con interpretazioni restrittive della norma», il che è come mettere sabbia negli ingranaggi già farraginosi delle procedure di appalto e realizzazione delle opere.

Certamente si deve semplificare in modo stabile e non a termine, come si è fatto fino a oggi, ma è soprattutto sulla governance che bisogna intervenire, in particolare sull’aggregazione con giudizio delle stazioni appaltanti e sulla loro qualificazione, attesa ormai da anni. Buoni risultati in questo campo li hanno dati le Province, con una capacità di servizio ai territori che dimostra la superficialità di una riforma frettolosa e basata su proiezioni rivelatesi infondate.