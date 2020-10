Regole mature, ora migliora la user experience

«Sulla firma da remoto - spiegano dall’agenzia - non ci attendiamo stravolgimenti futuri, perché si tratta di un sistema comodo per gli utenti, che è anche più sicuro rispetto ai sistemi tradizionali». La firma digitale remota viene, infatti, generata attraverso il server del certificatore: in questo modo, l’utente può essere avvertito ogni volta che viene apposta una sottoscrizione digitale. Eliminando il rischio di utilizzo a sua insaputa. In caso di sottrazione di una smart card e di un pin, invece, è impossibile avere una notifica di questo tipo al titolare della firma.

Il caso delle scuole

Si lavora, così, su casi nei quali la firma digitale va utilizzata con modalità particolari. E che, per limitazioni oggettive, rendono necessari degli aggiustamenti. Succede per gli istituti scolastici. «Non è pensabile - dicono dall’Agid - fornire a tutti gli insegnanti e dirigenti scolastici delle smart card o dare loro dei cellulari di servizio per utilizzare la firma da remoto».

In questo caso, allora, è stata valutata una procedura particolare, che prevede di autorizzare con modalità più leggere, rispetto a quelle classiche, la generazione di una firma digitale. Concretamente, nelle scuole non serve una smart card o uno strumento che genera una Otp (one time password). Basta avere una “user id”, una password di utenza e una password specifica per avviare il processo di firma.

In questo modo, anche le scuole possono usare la firma digitale. Tenendo, comunque, presente che, attraverso questo sistema semplificato, non è possibile firmare qualsiasi documento (sarebbe troppo rischioso in termini di sicurezza), ma solo quelli legati all’attività degli istituti.

La verifica dell’identità

Le ultime innovazione allo studio, infine, riguardano la verifica dell’identità dell’utente, al momento del rilascio del certificato che consente di apporre la firma digitale. «Stiamo studiando delle modalità di verifica dell’identità che siano basate sull’intelligenza artificiale», dicono ancora dall’agenzia.