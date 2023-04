Regole più dure per la riduzione del debito: il colpo di coda della proposta tedesca

Nello stesso periodo il rapporto tra debito pubblico e Pil dell’area Euro è sceso attestandosi sul 91,6%, rispetto al 93% del trimestre precedente. Anche nell’UE nel suo insieme è diminuito dall’85,1% all’84%. Sia per l’Eurozona che per l’UE la riduzione del rapporto debito-Pil è da imputare a un aumento del Pil, in termini assoluti, superiore a quello del debito pubblico.

Anche a Bruxelles la proposta è stata accolta con freddezza: Valdis Dombrovskis ha dichiarato che in ogni caso non si prevede un ritorno alla regola del ventesimo di rientro che ha costretto gli Stati membri ad attuare severi aggiustamenti ai loro livelli di debito pubblico o a meccanismi similari. I Paesi Bassi, Paese tradizionalmente allineato a Berlino sulle regole di bilancio, sono favorevoli a percorsi nazionali di riduzione del debito e a dare più spazio agli investimenti, in particolare in ambiti come la transizione verde.

È plausibile, comunque, che quella tedesca sia semplicemente una mossa negoziale tattica, nella logica probabile di chiedere 100 per poter ottenere 10 in sede di negoziazione. La Germania ha bisogno di una posizione estrema insomma, da poter ammorbidire in cambio di un maggiore controllo dell’operato della Commissione.

Una complessa partita a scacchi tra governi ed Euroburocrazia.

@MarcelloMinenna