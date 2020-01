Regole più soft? nobile causa per fini di bottega di Marco Onado

Nonostante molte resistenze iniziali, le banche hanno alla fine accettato che il capitale aumentasse in modo consistente e che ne migliorasse la qualità. E infatti questo è il punto per cui le autorità possono sostenere che oggi il sistema finanziario internazionale è molto più robusto di prima della crisi.

All’inizio, cioè dalla fine degli anni 80, il requisito di capitale veniva calcolato tenendo conto della diversa rischiosità delle varie voci di bilancio attraverso il parametro dell’attivo ponderato per il rischio (Risk weighted assets o Rwa). I valori erano quelli, pochi e rozzi, del primo accordo internazionale; dal 2004 sono diventati quelli prodotti dai modelli interni delle banche, purché validati dalle autorità.

Ma è proprio da allora che è iniziata l’erosione del patrimonio contabile delle banche, soprattutto europee. Si è infatti aperto uno scollamento tra totale attivo e Rwa che avvantaggia i grandi intermediari che hanno una forte componente di attività diverse dai prestiti alla clientela. Nelle grandi banche europee, secondo i dati dell’ultima rilevazione Mediobanca, le Rwa sono fra il 25% e il 30% del totale attivo (contro valori italiani superiori al 40% delle grandi e oltre il 50% per le banche medie e piccole). In altre parole, le grandi banche tedesche (ma anche francesi e olandesi) hanno trilioni di euro di attività che non pagano dazio quando passano da Basilea o che pagano cifre modeste, come i misteriosi titoli di livello-3 che, sempre secondo Mediobanca, rappresentano oltre un terzo del patrimonio netto di molte grandi banche.

Autorevoli regolatori e insospettabili ricerche hanno messo in luce le distorsioni di questo sistema (qualcuno ha parlato di una vera e propria «manipolazione») e hanno invocato un freno. Ma le critiche a Basilea sono andate più in là. Il sistema non solo continua a essere sempre più complesso e dunque opaco, ma soprattutto introduce un duplice livello di distorsioni. Avvantaggia l’attività puramente finanziaria rispetto a quella di prestito a sostegno dell’attività produttiva e comporta costi fissi che penalizzano le banche di medie e piccole dimensioni. Di fatto è quindi una sorta di imposta regressiva, ancora una volta ai danni del credito, soprattutto alle imprese minori che in questa categoria di banche trova un riferimento importante.

Il paradosso è che la presa di posizione tedesca critica proprio la riforma più opportuna e sacrosanta e ignora gli altri due ben più gravi problemi. Dunque, almeno per il momento, attacca Basilea sul fronte sbagliato per puri interessi di categoria.