Regole severe (ma anticicliche) su spread e rapporto debito/pil di Piergiorgio Gawronski

4' di lettura

Il coronavirus sta obbligando tutti i Paesi del mondo a intervenire contro la pandemia, a sostegno dei Sistemi sanitari nazionali, delle famiglie indigenti, delle imprese in difficoltà, e (dopo la riapertura) della domanda aggregata. Questi interventi spingeranno i debiti pubblici in rapporto al Pil (debt ratio) a livelli di guardia.

L’Italia ha uno “spazio fiscale” minore di altri Paesi. Il debt ratio italiano salirà a fine 2020 al 150%-160%, accentuando l’instabilità e il declino. Di per sé, non sono ancora livelli insostenibili. Lo diventano nell’Eurozona a causa dell’assetto della Bce (riduce la sostenibilità dei debiti dei Paesi membri per esempio rispetto al Giappone), e della speculazione (in assenza di rischi di cambio, attacca lo Stato più indebitato, a prescindere dal livello del debito). Nei prossimi anni l’Italia sarà alla mercé dei mercati e dell’Ue. Sarà sempre più il malato d’Europa: disprezzata, costretta a mendicare, terra di conquista per i capitani di ventura venuti dal freddo. Le crisi sociali e politiche si aggraveranno. In ultimo, dovrà far ricorso a operazioni straordinarie di finanza pubblica.

Per evitare questa deriva, le soluzioni attualmente in discussione nella Ue sono del tutto inadeguate. Con gli Eurobond (esempio: tasso 1,3%; scadenza: 2120; quota Italia: 100 miliardi di euro) l’Italia risparmierebbe circa 1 miliardo di interessi l’anno, rispetto a un’analoga emissione di Btp; la Germania perderebbe 350 milioni. Sul finanziamento Mes di 36 miliardi, anche ipotizzando un tasso dello 0%, l’Italia risparmierebbe solo mezzo miliardo l’anno di interessi. Sommati, i benefici per l’Italia sarebbero meno dello 0,1% del Pil.

Le vere questioni sono ben altre. Per capirlo, si consideri l’ultimo decennio. Se la Bce avesse calmierato lo spread italiano a 0,5% – così fan tutte le banche centrali – oggi il debt ratio italiano non sarebbe 135% ma 114 per cento. Se poi la Bce avesse rispettato l’obiettivo di inflazione (1,9%), il nostro debt ratio sarebbe 108%, e l’Italia potrebbe serenamente salvarsi. In prospettiva: il risparmio di interessi sui nuovi prestiti sarà comunque minuscolo; invece, agendo sull’intero debt ratio, il risparmio sarebbe 30-60 volte maggiore.

La soluzione alla crisi, evidente, vale per tutti i Paesi ricchi: (a) nel 2020, trasferire risorse – non tra nazioni, ma all’interno di ciascuna nazione – dal settore pubblico ai privati e al Ssn, mentre le banche centrali assicurano la stabilità finanziaria; (b) dal 2022, favorire un trasferimento opposto, dai privati agli Stati, per ridurre i debt ratio.