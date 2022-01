Regole uniformi a tutela degli interessi di mercato e società

Dando per scontata l’insopprimibilità dell’economia di mercato e, così, del profitto, vogliamo dunque richiamare l’attenzione sulla considerazione che la modalità con la quale questo si realizza non è indifferente e, anzi, nella nostra visione, deve tendere vieppiù a conformarsi a quegli interessi “fuori” mercato, in un rapporto tra impresa e contesto, se si vuole tra “privato” e “pubblico”, del tutto diverso e inedito, come abbiamo già provato a tratteggiare.

In questo processo di conformazione del perseguimento del profitto alla tutela di interessi “fuori” dal mercato, ci sembra utile evidenziare, innanzitutto, la necessità di regole, non solo, come ovvio e come pure abbiamo già scritto, chiare e semplici, ma, prima ancora, uniformi e proporzionate all’impresa: e questo è un compito che spetta ai decisori politici e a coloro che pongono le regole, valutando il rischio di lesione degli interessi al rispetto o alla promozione dei quali la conformazione è diretta; e così scegliendo il contenuto di quelle regole.

Questa evidente, pur se, a volte, sottovalutata linea di demarcazione, ci porta a sostenere che, mentre la mancanza o il difetto di conformazione alle regole date deve provocare conseguenze giuridiche sull’impresa in termini di responsabilità, la loro mancata promozione da parte dell’impresa stessa deve provocare, eventualmente, conseguenze “sociali” (in senso ampio), non dovendosi affidare alle imprese un obbligo di perseguimento di obiettivi di “contesto”; obiettivi la cui scelta e la promozione dei quali è e deve restare scelta politica. Forse, allora, per “governare” quella responsabilità al servizio di interessi “fuori” dal mercato, si potrebbe proporre, in una versione ammodernata e semplificata, l’utilizzo, come si è da taluni abbozzato, di modelli di conformità, sul tipo del modello di organizzazione introdotto con il d.lgs. n. 231/2001 in combinazione con “certificazioni” da parte di enti, anche formalmente privati, nei quali rappresentare, attraverso regole sulla scelta dei preposti al loro governo, gli interessi cui conformare l’attività di impresa. Soggetti terzi, candidati a svolgere una funzione non tanto “pubblica”, quanto per il pubblico, per il contesto nel quale l’impresa opera, disegnando un’interazione tra impresa e contesto che possa bilanciare la produzione di beni e servizi con il benessere di ciascuno, con il fine ultimo della salvaguardia dell’esistenza di tutti e di ciascuno.