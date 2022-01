Regole zona arancione: dove serve il super Green pass

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il colore più temuto dai presidenti di regione, dopo il rosso simbolo di lockdown. Ma l’arancione è destinata a essere una variazione cromatica a diffusione limitata nella cartina geografica italiana se entreranno in vigore le norme, chieste a gran voce dalle regioni, che scomputano dai ricoveri nei reparti ordinari i pazienti in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus SasrCoV2, ma asintomatici.

In base al monitoraggio odierno la prima e unica regione a colorarsi di arancione da lunedì 17 gennaio sarà la Valle d’Aosta (che ha superato le soglie del 30% di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e del 20% nelle terapie intensive).

Le regole in arancione

Ma, a conti fatti, al di là della maggiore pressione ospedaliera, cosa cambia per i cittadini se la loro regione passa in fascia arancione?

Poco. Le uniche maggiori restrizioni riguardano i non vaccinati. Chi ha il super green pass (certificato verde rilasciato per vaccinazione o guarigione dal Covid) può fare le stesse cose che fa in area bianca e gialla. A parte il fatto che in zona arancione i trasporti passano dall'80% al 50% di capienza (ma le Regioni hanno chiesto di rivedere questa riduzione e lasciare la capienza inalterata).

La tabella aggiornata

In base all’ultimo decreto anti Covid di fine anno e alla tabella aggiornata da palazzo Chigi, l’obbligo di super green pass è stato infatti esteso in zona bianca e gialla a partire dal 10 gennaio praticamente a tutte le attività per le quali in precedenza era previsto solo in arancione: quindi anche ristoranti all’aperto o impianti di sci.