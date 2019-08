Rehn: «Omt necessarie, regole chiare per un uso rapido»

È dell'opinione che le OMT rendono la Bce un prestatore di ultima istanza, ma con condizionalità?

Ci sono due prestatori di ultima istanza. L’Esm è un fondo di stabilità, o, se preferisce, è il prestatore di ultima istanza condizionato per gli stati sovrani. L’Esm ha dato prova di funzionare bene, di essere efficace, può essere utilizzato per calmare le turbolenze dei mercati. La Bce è il prestatore di ultima istanza per il sistema finanziario in base ai principi delle banche centrali riconosciuti nei Paesi ad economia avanzata ed emergente. Le banche centrali forniscono liquidità al sistema bancario contro buon collaterale. Poi c’è un terzo tipo di prestatore di ultima istanza, e questa è la trovata geniale delle OMT: in situazioni molto specifiche, in circostanze speciali, la Bce può agire da prestatore di ultima istanza per i membri dell’Eurozona in caso di rischio di ridenominazione dell’euro, di allargamento degli spread che potrebbe portare al break up dell’euro. Questo spiega perché le OMT sono collegate a un programma dell’Esm firmato con Memorandum of understanding (la condizionalità, ndr). Aggiungo che con la Spagna imparammo la lezione che è meglio eccedere piuttosto che tenersi bassi: l’Esm rese disponibile una linea di credito da 100 miliardi alla Spagna ma Madrid ne utilizzò solo 42-43 miliardi per ristrutturare il suo settore bancario e adesso le banche spagnole sono in salute.

Bastano le OMT? Oppure all'Eurozona e all'euro servono altri strumenti, come per esempio i safe assets, i titoli di stato europei, gli eurobond?

Secondo me, i safe assets devono rappresentare un elemento costitutivo delle prossime riforme nella zona dell’euro. I safe assets devono fare parte delle riforme dell’Eurozona per risolvere l’esposizione eccessiva sul rischio sovrano nei bilanci delle banche e anche per aumentare il ruolo dell’euro nel mondo. Alcuni economisti, come Nicolas Véron, suggeriscono di intervenire sulla concentrazione del rischio con penalizzazioni, altri suggeriscono di pesare i rischi. Per me, i safe assets sono lo strumento per stabilizzare il mercato del debito e rafforzare il posto dell’euro nel mondo. Spero vivamente che la prossima Commissione e il prossimo Parlamento europeo renderanno i safe assets una delle misure da adottare concretamente.

Ritiene che la Bce dovrebbe partecipare attivamente a questo processo per creare i safe assets?

I safe assets saranno una decisione politica che sarà presa da organi eletti democraticamente. Sono convinto che debbano entrare con vigore nell’agenda delle prossime politiche europee. Ma la Bce ha un interesse legittimo nella resilienza dell’Eurozona e quindi nei safe assets: rientrano nel nostro mandato, sostenere i safe assets fa parte della politica monetaria. Lo facciamo ogni giorno qui alla Banca centrale di Finlandia, appoggiamo le politiche che sostengono la crescita, l’occupazione, la competitività.

Ecco, parlando di crescita, competitività, occupazione: come vede l'Italia? E cosa può dire a un’Italia che cresce sotto la media europea da un ventennio?

Quando ero ministro degli Affari economici, ho partecipato ai negoziati che hanno portato alle misure sulla competitività che erano cruciali e di cui la Finlandia aveva bisogno. Le trattative sono andate avanti con i sindacati e i datori di lavoro e alla fine il costo del lavoro per unità di prodotto è stato ridotto e all’epoca questo aumentò la competitività. So cosa significa e so quanto difficile sia fare le riforme. Ma c’è anche una distinzione importante da tenere presente tra politica fiscale e politica monetaria. La Commissione si occupa di valutare la prima, mentre la seconda è il lavoro della banca centrale. Sono tuttavia d’accordo con l’assioma di Tommaso Padoa Schioppa, l’indipendenza della banca centrale non significa agire in solitudine. Quindi deve esserci un mix ottimale della politica fiscale e monetaria. Io ho visitato spessissimo l’Italia, come ministro, commissario, banchiere centrale. L’Italia è un Paese con un potenziale imprenditoriale enorme, gli italiani sono innovatori e con le riforme strutturali appropriate, con riforme che includono investimenti nell’innovazione, l’Italia può avere un nuovo boom economico, un altro miracolo italiano come quello degli anni 50: politiche pro-attive per sostenere la crescita sono essenziali in Italia. Ma devo anche sottolineare che i Paesi dell’Eurozona che hanno spazio fiscale devono usarlo, quelli che ne hanno poco o che non lo hanno devono comunque costruire i buffer.

Anche in Bce spira aria di riforme: è stato proprio lei a proporre una revisione della strategia della Bce…

Sì, ho proposto che la Bce, come molte altre banche centrali, dovrebbe regolarmente rivedere la sua strategia di politica monetaria. Ho ricevuto reazioni miste dai miei colleghi finora, chi mi sostiene, chi è più scettico. C’è tempo e c’è modo per farlo, qualsiasi decisione su una revisione di questo tipo dovrà essere collegiale.