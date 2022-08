Reinsalu: «Uniamo le forze e mettiamo fine all’afflusso di turisti russi in Europa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Piazza di Spagna, il Louvre, la Porta di Brandeburgo o la Città Vecchia di Tallinn. Allo stesso tempo, Bucha, Irpin, Mariupol e migliaia di ucraini furono uccisi. È giusto che i turisti russi siano liberi di andare e divertirsi ovunque in Europa, mentre il loro paese sta conducendo una guerra genocida contro l’Ucraina? Io dico che non lo è e dobbiamo fare qualcosa al riguardo immediatamente.

L’Estonia ha già compiuto un passo importante. Abbiamo imposto una sanzione nazionale per il visto Schengen, vietando il viaggio in Estonia per quei cittadini russi a cui è stato rilasciato un visto dall’Estonia. È un passo importante e significativo per dimostrare che, come Paese, non accettiamo la guerra condotta dalla Russia e i viaggi di vacanza dei turisti provenienti dallo stato aggressore e vogliamo compiere sforzi sistematici per continuare ad aumentare il costo dell’aggressione per Russia.

C’è anche un’importante dimensione di sicurezza nella decisione di limitare i viaggi per i russi perché c’è stato un marcato aumento della pressione sui nostri confini da parte dei turisti russi.

Immediatamente dopo l’inizio della guerra, l’Unione Europea ha adottato misure decisive e vigoroseper chiudere lo spazio aereo dell’UE agli aerei russi. Ciò ha notevolmente limitato le opzioni di viaggio in Europa per i russi, ma non ha annullato i loro visti. Ora viaggiano via terra e le tre rotte principali attraversano Estonia, Lettonia e Finlandia. Per noi in Estonia, questo ha significato un aumento significativo del carico di lavoro ai nostri valichi di frontiera da metà luglio. I turisti russi si stanno riversando in Europa attraverso le nostre strade ei tre paesi si stanno assumendo l’intero fardello. Dall’inizio della guerra, un milione di cittadini russi si è recato nell’Unione europea e un terzo di loro ha attraversato i valichi di frontiera estoni.

Inoltre, alla luce dell’aumento della migrazione di cittadini russi, dobbiamo assicurarci che nessuno di coloro che entrano nell’area Schengen rappresenti una minaccia per noi e la nostra sicurezza. Abbiamo casi in cui cittadini russi venuti per una “vacanza” hanno tirato fuori microfoni e telecamere e hanno iniziato a girare storie di propaganda.