Reinventing cities, le città diventano quattro. Anche Bologna e Napoli con Milano e Roma

Non solo Milano e Roma. Il bando Reinventing Cities promosso da C40 – la rete di sindaci di quasi 100 città leader nel mondo che collaborano per creare spazi urbani più sostenibili – sbarca nel 2022 anche a Bologna e Napoli. Quattro quindi le città italiane che chiamano a raccolta progettisti e developer, nell’ambito di squadre interdisciplinari, per realizzare progetti di rigenerazione, sostenibilità e resilienza, capaci di valorizzare il patrimonio pubblico. Insieme a loro città come San Francisco o Sao Paulo, Montréal o Lione, Cape Town e Reykjavik.

Se Milano per la sua terza edizione ha scelto di puntare sul tema della casa, Roma scende in campo proponendo due compendi messi a bando da Roma Capitale: l’ex stabilimento Mira Lanza (Municipio XI) e l’ex scuola Vertunni (Municipio V) a cui si aggiunge il sito di Casal Rotondo, di proprietà di FS Sistemi Urbani, ubicato nel parco dell’Appia Antica. Sia ex Mira Lanza che l'ex scuola Via Vertunni erano stati candidati anche nell'ultima edizione, ma ricevettero poche manifestazioni di interesse e nessuna proposta finale.

Roma Capitale, facendo seguito all’obiettivo primario di bonificare, recuperare e rifunzionalizzare queste due aree, ha deciso di proporle nuovamente con due importanti novità. L’ex scuola Vertunni viene messa a bando in alienazione e non in concessione come nella precedente edizione, per favorire la sostenibilità economica degli eventuali investimenti sul bene. Seguendo un principio simile, si è deciso di mettere a bando l’ex Mira Lanza senza paletti economici preliminari.

«Nella precedente edizione, al contrario – spiegano dal Campidoglio – veniva chiesto un canone di concessione di circa 8 milioni di euro per 50 anni, oltre ai costi di bonifica del sito, ai costi per la realizzazione del parco pubblico Papareschi e ai costi di realizzazione dell’intervento di recupero».

«Quando il bando è stato lanciato – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia – eravamo in carica da poche settimane e avevamo due alternative: o rimandare la partecipazione al prossimo o entrare in corsa e rimettere in gioco alcuni siti importanti da recuperare alla fruibilità pubblica e alla rigenerazione urbana. Abbiamo individuato 3 siti di grande importanza per riposizionare il bando anche in termini di una loro sostenibilità economica. Il nostro obiettivo, infatti, non riguarda l’aspetto economico: a noi interessa che quei siti tornino alla fruizione della città eliminando lo stato di degrado e abbandono in cui questi, purtroppo, versano».

«Valorizzare il patrimonio pubblico significa favorire investimenti, anche privati, nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale. La città pubblica – ha aggiunto l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi – deve diventare una potente leva di trasformazione urbana. Vogliamo far funzionare questo bando, modificato per renderlo più appetibile rispetto al passato, con l’obiettivo futuro di una mappatura ambiziosa degli spazi e degli immobili del nostro patrimonio, che vogliamo mettere a disposizione di Roma e delle sue cittadine e cittadini».

Le manifestazioni di interesse per i siti romani potranno essere inviate entro il 20 settembre 2022, a ottobre saranno annunciati i finalisti che dovranno inviare le loro proposte finali entro aprile 2023. A giugno del prossimo anno saranno annunciati i vincitori.