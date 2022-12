Reinventing cities Milano, ecco i progetti finalisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nove proposte per sei siti. Per la terza edizione milanese di Reinventing Cities dedicata al tema della casa sono stati svelati i nomi delle compagini in lizza. La sfida? Costruire progetti e operazioni immobiliari che rispondano alla necessità di aumentare l’offerta di housing sociale a Milano, con affitti calmierati. «Reinventing Cities – il bando internazionale promosso dal Comune di Milano insieme al network C40 Cities Climate Leadership Group – si conferma un importante strumento per riqualificare i siti proposti attraverso una particolare sensibilità ambientale – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Case e al Piano Quartieri –. Grazie a questi progetti saranno realizzati nuovi alloggi in housing sociale, a prezzi calmierati, attraverso soluzioni resilienti e attente all’ambiente».

Per alcune aree c’è una sola soluzione papabile. E dal Comune precisano «ci sarà una rigorosa fase finale anche per i progetti unici finalisti in cui sarà verificata la parte economica, gli aspetti legati alla cantierizzazione e in generale la sostenibilità ambientale del progetto che è il fulcro del bando».

Loading...

Per il sito ad Abbiategrasso (nel Municipio 5), per un’area di 4.800 mq in comproprietà tra Comune di Milano ed MM Spa, in cui è prevista la realizzazione di ERS (Edilizia Residenziale Sociale) in locazione a prezzi accessibili, affiancato da quote di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) si è candidato il progetto “Comunità Solare”, il rappresentante del team è lo studio di progettazione Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH, con l’Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research) come esperto ambientale. I torinesi di Homers con Onleco come esperto ambientale sono i promotori del progetto “Abitare attraverso le generazioni” per l’area di Bovisasca (nel Municipio 8), area di 1.880 mq che sarà connessa alla trasformazione attigua del progetto MoLeCoLa (frutto di un progetto nato da un’altra edizione di Reinventing Cities) e prevedrà anche in questo caso la realizzazione di ERS in affitto.

Pininfarina in un team guidato da RealStep SICAF spa con Get srl come esperto ambientale è l’unico candidato per l’area Certosa con il progetto “Entropia”. Qui siamo nel Municipio 8 e il sito oggetto della gara riguarda un’area di 4.200 mq dove oltre all’inserimento di mix funzionali e sociali con quote ERS è prevista anche la depavimentazione al fine di potenziare l’accessibilità agli assi viari circostanti.Due le soluzioni possibili per piazza Martesana (nel Municipio 2), per una superficie di 11.700 mq, dove è prevista la riqualificazione dello spazio attraverso l’inserimento di mix funzionali e sociali con ERS in locazione a prezzi accessibili.

Per il progetto “Mass - Martesana Abitare Solidale Sostenibile” il rappresentante del team è Nhood Services Italy spa con lo studio Metrogramma Milano per l’architettura (già in tandem su piazzale Loreto sempre assegnato con un Reinventing Cities), insieme a loro come esperto ambientale c’è United Consulting.