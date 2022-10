Reinventing cities Milano, sei siti per nove manifestazioni d’interesse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sei i siti messi a bando con il progetto Reinventing Cities 3, l'iniziativa internazionale promossa dal Comune di Milano, insieme al network di città C40, per rigenerare alcune aree dismesse, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza, con un focus sull’abitare. E nove in totale le manifestazioni d’interesse ricevute da operatori privati, almeno una per ognuna delle sei aree designate per questa edizione.

«Auspichiamo che i progetti rispondano alla necessità di aumentare l’offerta di housing sociale a Milano con affitti calmierati» ha commentato Pierfrancesco Maran, oggi assessore alla Casa e al Piano Quartieri, ma che da assessore all’Urbanistica aveva avviato in Italia e nella sua città, Milano, la partnership con la rete C40 portando a meta altre due campagne Reinventing Cities.

Progetti «sociali»

Nei giorni scorsi a Milano sono andate deserte due aste relative alla valorizzazione di beni pubblici, «siamo soddisfatti che nonostante il momento particolarmente complicato e il progetto sfidante con una quota da usare come edilizia libera, ma almeno la metà per interventi di edilizia convenzionata in affitto, abbia riscontrato l’interesse degli operatori del social housing» aggiunge l’assessore. Agli operatori si chiede di mettere in piedi un business model per restituire residenze a costi accessibili, un modello aperto, a fronte anche di una cifra simbolica di 1 euro, per avere trilocali in affitto a 500 euro al mese.

Milano rimane sotto i riflettori «anche per iniziative non iconiche – commenta Maran – per progetti di natura sociale che sono la più grande necessità oggi a Milano» e la leva, come è stata per alcune operazioni come gli scali, Loreto o l’ex Macello , rimane il modello Reinventing Cities.

Le aree oggetto del bando

Le sei aree oggetto del bando sono in via Pitagora (Municipio 2), per una superficie di 7.940 mq dove è prevista la riqualificazione dello spazio con ErRS a prezzi accessibili, funzioni complementari e piani terra attivi; in piazza Martesana (sempre nel Municipio 2), per una superficie di 11.700 mq, dove è prevista la riqualificazione dello spazio attraverso l'inserimento di mix funzionali e sociali con ERS in locazione a prezzi accessibili; in zona Zama-Salomone (nel Municipio 4), con un progetto in collaborazione con Aler Milano che ha messo a disposizione del bando il diritto di superficie di un’area di 16mila mq in cui saranno realizzati alloggi ERS in locazione e vendita a prezzi calmierati e su cui il comune di Milano prevede primalità per l’utilizzo di tecnologie offsite. Si aggiunga un sito ad Abbiategrasso (nel Municipio 5), per un’area di 4.800 mq in comproprietà tra Comune di Milano ed MM Spa, in cui è prevista la realizzazione di ERS (Edilizia Residenziale Sociale) in locazione a prezzi accessibili, affiancato da quote di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).

Altra area oggetto di intervento è a Bovisasca (nel Municipio 8), area di 1.880 mq che sarà connessa alla trasformazione attigua del progetto MoLeCoLa (frutto di un progetto nato da un’altra edizione di Reinventing Cities) e prevedrà anche in questo caso la realizzazione di ERS in affitto. Ultima iniziativa a Certosa 186 (nel Municipio 8), che riguarda un'area di 4.200 mq dove oltre all'inserimento di mix funzionali e sociali con quote ERS è prevista anche la depavimentazione al fine di potenziare l'accessibilità agli assi viari circostanti.