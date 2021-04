Relais & Chateaux lancia il portafoglio di ville private

Zarafa Dhow Suite,Selinda

«La pandemia ci ha spinti a pensare oltre, a crescere e ad evolvere affinché in nostri ospiti non rinunciassero per timore a concedersi una meritata pausa dalla quotidianità. Villas by Relais & Châteaux è il frutto più evidente del grande lavoro svolto in questi mes - commenta Philippe Gombert, Presidente Internazionale di Relais & Châteaux -. Oggi più che mai i nostri ospiti apprezzano la possibilità di isolarsi nella natura e avere maggiore spazio personale; scegliendo una delle nostre ville non dovranno scendere a compromessi tra sicurezza e accoglienza perché in qualsiasi momento potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dall'albergo, ma nell’intimità di una villa privata e quindi in totale tranquillità».