Relais Palazzo Zaccaria a Matino (LE)

Una fuga romantica per celebrare il Capodanno in modo alternativo. Via dalla pazza folla. Relais Palazzo Zaccaria si trova a Matino (in provincia di Lecce). Ricavato nei suggestivi spazi di un antico ed elegante palazzo, offre un ambiente open space nel rispetto dei principi della bioarchitettura. Nei suoi ampi 116 metri quadrati il comfort contemporaneo degli elettrodomestici e dei servizi (wi-fi gratuito, aria condizionata) si sposa agli spazi conservati secondo le strutture originarie. I materiali come pietra, legno, piastrelle a mosaico, mattoni delle alte arcate del soffitto sono in armonia con lo stile minimal e allo stesso tempo caldo dell'arredamento. Intonaco, pareti e pavimenti sono a base di calce naturale, mentre gli infissi, alcuni nuovi e alcuni recuperati, sono stati dipinti con vernice biologica. La stanza matrimoniale si trova dietro una mezza parete della cucina, e in un'accogliente zona interrata è stata realizzata una zona relax con jacuzzi, total white in calce naturale dove riconnettersi con se stessi: una vera e propria personal Spa. www.relaispalazzozaccaria.it