Relais San Maurizio a Stefano Belbo (CN)

In un antico monastero del XVII secolo nelle Langhe si trova il Relais San Maurizio. Circondata dalle verdi colline e dal meraviglioso parco secolare, la Spa offre grotte con sali del Mar Morto, trattamenti a base di uva e la biosauna alle erbe aromatiche dell'orto di proprietà. E ancora, una piscina interna, terrazza panoramica con vista sulle vigne, grotte talassoterapiche con percorso Kneipp, saune e hammam.Tra i percorsi, la Wine Therapy che ringiovanisce l'epidermide, ne migliora il tono, la idrata e svolge un'azione tonificante per i muscoli. Il vino, l'uva le vinacce e i vinaccioli sono utilizzati come elisir di bellezza per regalare freschezza, tono e vitalità, contrastando l'invecchiamento cutaneo e conferendo benessere al corpo e allo spirito, attraverso la stimolazione dei cinque sensi. https://relaissanmaurizio.it