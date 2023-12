Relax, coccole e cucina gourmet nel castello a cinque stelle

Chi sceglie il fascino glamour di Velden per un lungo week end nel periodo dell’Avvento non può non sognare di pernottare allo Schlosshotel, la struttura a 5 stelle dal 2011 della catena Falkensteiner. Considerato fra più noti e famosi alberghi di tutta l’Austria, è affiliato a The Leading Hotels of the World e accoglie i propri ospiti in un contesto che coniuga architettura moderna e antica grandeur con il denominatore comune di un servizio di altissimo livello. Dispone di 105 camere finemente arredate, la maggior parte delle quali si affaccia sullo splendido giardino interno mentre alcune suite con balconcino vista lago sono state ricavate nella porzione del vecchio castello, nei suoi eleganti corridoi non mancano le vetrine di insegne di lusso e al calar della sera la sua sagoma inconfondibile risplende a distanza delle migliaia di luci di cui è adornato in segno di festa. Un’esperienza consigliata è al ristorante Seespitz (in estate serve anche l’annesso Beach Club) posizionato su una terrazza direttamente sul lago e raggiungibile in due minuti dall’hotel tramite un tunnel sotterraneo: la cucina è gourmet e accompagnata da selezionati vini locali. La vera chicca dello Schlosshotel è comunque l’area Spa, realizzata al piano terra con affaccio sul lago e bistrot contiguo gestito in collaborazione con Mochi Vienna: il proprio viaggio alla ricerca del benessere psico-fisico si può distribuire fra le tre piscine interne ed esterne, la sauna finlandese posta all’esterno, la sala relax con lettini ad acqua e schermo cinematografico sul soffitto, le suite SPA private e il portfolio di trattamenti personalizzati. L’Avvento, in Carinzia, è anche questo: una vacanza a ritmo lento e rilassante nel segno della dolce vita da godere con tutti i sensi.

