Relazioni sulla gestione attente alla sostenibilità per indirizzare i capitali

Sono numeri, valori, che hanno impatti sui profili quali quantitativi dell’occupazione. La cura del pianeta è al centro delle policy, così come deve esserlo l’attenzione alle persone, dando loro opportunità di impiego. Il fattore umano è la ricchezza più grande di un Paese e non deve essere sprecata o inutilizzata. Senza opportunità e qualità di lavoro non si crea una solida società, non c’è sviluppo. Va data maggior enfasi al concetto di lavoro come fattore non solo economico, ma anche di promozione sociale e di miglioramento della qualità della vita propria e della propria famiglia.

Non basta pensare a quanti posti di lavoro in più si possono creare, ma anche a quale crescita professionale la forza lavoro può tendere, con particolare attenzione all’inclusione e al superamento delle disparità di genere. Questo va rendicontato e inserito nel bilancio sociale. Mi permetto di aggiungere un tema poco sviluppato anche sotto il profilo della rendicontazione che riguarda l’occupazione indotta. Da sempre le imprese sono motore di sviluppo del contesto territoriale di insediamento, creando importanti indotti sia nella catena di fornitura sia nella catena dei servizi. I mutamenti nelle modalità di lavoro, a partire dallo smart working stanno cambiando radicalmente questi schemi, con impatto non banale sulle attività del primo indotto.

La risposta può essere la desertificazione sociale dei territori, che nessuno vuole, con chiusure di esercizi e attività, oppure il ripensamento della geografia urbana, che può far nascere soluzioni innovative. Per far questo, però, ci vuole progettualità e capitale. Il concetto di smart city, di città connessa e sostenibile, vuol dire avere un’idea di un’area viva, ripensata, che può stare in un nuovo concetto di distretto industriale. Iniziative pubblico-private, dove le imprese e il sistema imprenditoriale stesso deve essere protagonista, possono incrociare i capitali di fondi infrastrutturali dedicati a un nuovo concetto di città.

Torniamo al tema di come i grandi capitali a disposizione dei fondi di private capital possono riconfigurare il nostro pianeta. Tanti studi dimostrano che l’intervento di questi investitori crea nell’insieme nuovi posti di lavoro. Va promossa un’azione di stimolo per le corrette pratiche che guardino anche alla qualità del lavoro. Molto possono fare le Università, formando i giovani futuri operatori finanziari ad avere massima attenzione alla finanza come motore di occupazione, di cura e tutela del territorio, di diminuzione del gender gap e di inclusione maggiore tra generazioni differenti. Senza dimenticare che redditività e sostenibilità sono un fenomeno inscindibile perché la forza selettiva del mercato: fornitori, clienti, finanziatori, porta a premiare le imprese più attente alla sostenibilità.

Come esplicitare e leggere questo nel bilancio? Sicuramente attraverso una redazione dei documenti che lo compongono, a partire dalla relazione sulla gestione, che deve diventare sempre più strumento di rendicontazione economico-finanziaria e di sostenibilità. Perché alla fine, dietro ai numeri c’è tanta fatica di chi li genera e tanta armonia nel leggere risultati soddisfacenti. E la finanza ben indirizzata è dirimente per lasciare un pianeta vivibile e bello alle future generazioni.