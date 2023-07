Relegance con Punta Conterie a Murano è pronta a nuove acquisizioni in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da Venezia verso il resto dell’Italia, purché siano luoghi di charme e che soddisfino le esigenze di quei viaggiatori che amano l’arte, i luoghi unici e certe atmosfere. È questo l’obiettivo di espansione di Antonio Onorato, cui fa capo Relegance The Unexpected Collection, operatore che gestisce gli hotel cinque stelle Rosapetra Spa Resort a Cortina e Palazzina Grassi oltre al progetto Punta Conterie a Murano, un’iniziativa unica nel suo genere che punta alla valorizzazione di tutta l’isola della laguna veneta.

Lo sviluppo di Relegance

Relegance-The Unexpected Collection è un brand nato dal successo della gestione della Palazzina Grassi a Venezia, un’icona dell’hotellerie italiana, visto che dopo 12 anni è ancora l’unico cinque stelle a essere interamente disegnato da Philippe Starck. L’immobile è di proprietà della famiglia Bombassei, da sempre sensibile al mondo del real estate di lusso. Alla collezione si è poi aggiunto il Rosapetra Spa Resort di Cortina d’Ampezzo, un altro iconico boutique hotel cinque stelle con vista unica sul monte Cristallo, punta di diamante dell’offerta lusso in quella che è destinata a diventare centro di attrazione mondiale degli sport invernali.

Ora, il gruppo punta ad espandersi nel segmento luxury boutique hotel con una filosofia nuova, «ma sensibile alla tradizionale eleganza dei grandi alberghi italiani che hanno fatto la storia dell’ospitalità, esportando lo stile italiano nel mondo – sottolinea Antonio Onorato, imprenditore di origini veneziane fondatore del brand –. Pensiamo che in luoghi come le grandi città d’arte italiane, in primis Venezia, ma anche luoghi iconici come la Costiera Amalfitana e la stessa città di Milano dove sono numerosi i piccoli hotel ci sia lo spazio per un operatore completamente italiano che garantisce qualità, cura del dettaglio, stile, passione, in grado di intercettare le esigenze di un pubblico sofisticato. Il nostro obiettivo è di costruire un percorso di boutique hotel cinque stelle che siano essi stessi destinazioni uniche, dove vince l’approccio sempre sartoriale all’ospite. Personalità, design, elevati standard di servizio, personalizzazione delle esperienze, qualità della cucina, e organizzazione di eventi unici».

Anche grazie al supporto di investitori importanti tra cui potrebbe esserci ancora la famiglia Bombassei, sempre e solo come investitore nel real estate, Onorato ha in programma nuove acquisizioni già nel 2023. Intanto, è al lavoro nella Serenissima ad un boutique hotel cinque stelle, di cui attualmente è stato firmato un accordo preliminare, e che verrà aperto entro il 2025.

Nel 2023 il fatturato di 10 milioni di euro realizzato nel 2022 potrebbe crescere tra il 10 e il 20%, considerato anche l’aumento dei prezzi che ha registrato tutto il segmento dei luxury hotel in Italia. «Ora stiamo verificando concretamente alcune opportunità non solo in località dove siamo presenti e abbiamo forte capacità di valutazione come Venezia – aggiunge il manager – e Cortina d’Ampezzo ma anche altrove, in particolare nell’ordine Milano, Roma e Costiera Amalfitana».