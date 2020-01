Religione cattolica non obbligatoria

L'insegnamento della religione cattolica non è materia obbligatoria. Per questo, al momento dell'iscrizione, viene chiesto ai genitori di esplicitare la scelta. Chi frequenta partecipa per tutto l'anno alle lezioni. Per gli altri alunni le scuole organizzano corsi cosiddetti “alternativi”. Soprattutto nel caso dei più piccoli. Ai più grandi sono consentite uscite anticipate, nel caso in cui “religione” sia all'ultima ora, o c'è la possibilità di potersi recare in aule apposite o in biblioteca per lo studio individuale con l'assistenza del personale docente o meno, a seconda della scelta operata all'atto di iscrizione. La decisione presa al momento dell'iscrizione vale per l'intero anno. È modificabile, ma solo nell'anno successivo.