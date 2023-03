Centro Studi 24Max, nel 2023 transato in calo di quasi il 10% sull’anno scorso (e il fisso scalza il variabile con cap)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un biennio “dinamico ed esuberante”, il mercato creditizio legato al settore immobiliare si affaccia al nuovo anno che preannuncia di contrazione ma con un numero di compravendite superiore rispetto al 2019. Sono alcuni aspetti che emergono dal Credit Report 2023 rilasciato da 24Max, società di mediazione creditizia del Gruppo Remax Italia e che contiene un focus sul mercato creditizio del 2022 e le previsioni per quello in corso.

Un biennio dinamico ed esuberante

«Il biennio 2020-2021 è stato caratterizzato da un dinamismo fin “troppo esuberante”, frutto di un mix di ingredienti ormai noti, a partire dai tassi ai minimi storici unitamente alla rilassatezza delle banche rispetto ai requisiti richiesti per ottenere un mutuo, fino alle agevolazioni governative e alle nuove esigenze abitative nate dalla pandemia – si legge nel rapporto –. Per il 2023, secondo le analisi svolte dal Centro Studi di Re/Max Italia, si prevede una contrazione del transato di circa l’8/9% rispetto al 2022, ma con un numero di compravendite superiori al 2019».

Le ricadute sul mercato creditizio

E l’andamento del real estate residenziale, come sottolinea Marco Boidi, head of sales network di 24MAX «avrà ricadute sul mercato creditizio. La contrazione prevista per il mercato immobiliare implicherà ovviamente una leggera riduzione dell'erogato da parte delle banche». Per il primo semestre 2023 sono previsti nuovi aumenti da parte della Bce con ricadute sull’economia delle famiglie con mutui a tasso variabile. In questo scenario, come evidenziano le analisti dell'ufficio studi di 24Max, viene favorito il ritorno al tasso fisso, «che congela le condizioni allo status quo, probabilmente per rispondere anche a una necessità emotiva di chi accende un mutuo».

Mutui per la prima casa

«La scorsa estate – commenta Riccardo Bernardi, chief development officer di 24MAX – l’interesse degli acquirenti si stava progressivamente orientando verso soluzioni quali tassi variabili a rata fissa, mutui variabili con Cap e mutui green per gli immobili di nuova costruzione o ristrutturati in classi energetiche efficienti (A o B), ma a fine anno il fisso è diventato simile al variabile causando una repentina inversione di tendenza a vantaggio del fisso».

C’è poi un altro aspetto esaminato dall’ufficio studi di 24Max e riguarda la finalità dei mutui erogati che vanno soprattutto per la prima casa. In misura minore, invece, e con un calo rispetto al passato, per l’acquisto di un secondo immobile.