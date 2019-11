Rembrandt e Velázques: due grandi maestri a confronto

Considerato il Secolo d'Oro sia dei Paesi Bassi che della Spagna, il Seicento si rivela, dunque, un periodo di grandiose conquiste artistiche, oltre che di tensioni politiche che andavano delineando l'Europa degli Stati nazionali. Mentre le province settentrionali dell'ex monarchia asburgica, ribellatesi al dominio cattolico romano, cercavano di stabilire uno Stato protestante indipendente, che alla fine divenne la Repubblica olandese.



Realizzata in collaborazione con il Museo del Prado (che celebra i 200 anni dalla fondazione), la mostra presenta un centinaio di capolavori accostati a due a due in modo spesso sorprendente e arbitrario, in un gioco di somiglianze e differenze davvero emozionante, se si pensa che gli artisti spagnoli e olandesi, per via della guerra in corso e della difficoltà a viaggiare in tempi così perigliosi, si incontravano molto raramente. Le loro opere, tuttavia, circolarono sotto forma di incisioni, acqueforti, acquetinte, insieme alle loro idee.



Ogni coppia di quadri in mostra ha alle spalle una storia avvincente: può essere la fragile bellezza di un vaso di fiori, o il rustico riposo di una vecchia in cucina, ma l'accostamento può essere anche purovisibilista, dettato cioè da forme e colori come nel Martirio di San Serapio, dipinto da Zurbaran nel 1628, in dialogo con Il Cigno minacciato, 1650, di Jan Asselijn.

È, però, il confronto tra i due autoritratti di Rembrandt e Velázques, entrambi formidabili ritrattisti, a lasciare incantati: a sinistra c'è quello dello spagnolo, l'unico noto del 1640; a destra, datato 1654, uno degli oltre 80 che l'olandese realizzò nella sua vita.



Velázques, hidalgo alla corte di Filippo IV, figlio della Spagna cattolica, è conscio di appartenere alla storia della salvezza e ci guarda fiero della sua identità. Rembrandt, nelle grazie di banchieri e mercanti, si lascia piuttosto guardare, assorto in un racconto inquieto, dove credere o dubitare sono, in sostanza, un fatto privato.