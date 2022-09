REMEDi4ALL, la strategia europea di riposizionare farmaci già approvati

«L’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, oltre ad essere un partner del progetto REMEDI4all, grazie a un lungo impegno nell’approccio di riutilizzo dei farmaci in oncologia, è stato anche selezionato per sviluppare uno dei quattro progetti dimostrativi relativi alla fattibilità della piattaforma - ha dichiarato Alfredo Budillon, ricercatore principale per il Pascale e direttore scientifico dell’Istituto - In particolare, abbiamo proposto di valutare, preclinicamente e in uno studio clinico internazionale, una nuova strategia terapeutica basata sull’uso di due farmaci riproposti: l’agente anticonvulsivante acido valproico più simvastatina, un -agente del colesterolo, in associazione con la chemioterapia convenzionale, come approccio terapeutico di prima linea per il cancro del pancreas».



Il Mario Negri vanta un’ampia gamma di competenze lungo la catena di valore dello sviluppo e del riposizionamento dei farmaci, a partire dalla fase di scoperta fino allo sviluppo preclinico e clinico.

«In REMEDI4ALL - spiega Maddalena Fratelli, ricercatrice principale per il “Mario Negri” e capo dell'unità di Farmacogenomica dello stesso istituto - contribuiremo allo sviluppo della piattaforma, in particolare per gli strumenti di intelligenza artificiale e per la creazione dei piani di sviluppo dei progetti. Collaboreremo inoltre ai progetti dimostratori sul cancro del pancreas dell'Istituto Pascale e sul Covid-19 dell'Istituto svedese Karolinska, con studi genomici, farmacocinetici e farmacodinamici».

«L'Istituto Ortopedico Rizzoli, in qualità di centro di riferimento per le patologie muscoloscheletriche rare a livello italiano e internazionale, svilupperà uno studio sull'osteogenesi imperfetta, malattia che rappresenta la causa ereditaria più comune di fragilità ossea per il trattamento della quale nessun farmaco ha attualmente l’autorizzazione all’immissione in commercio – spiega Luca Sangiorgi, ricercatore principale in Remedi4all per il Rizzoli e direttore della Struttura di Malattie Rare Muscoloscheletriche dell'Istituto bolognese. – Il progetto di riutilizzo che coordineremo ha l'obiettivo di dimostrare che esiste un farmaco, il losartan, che può essere utilizzato come trattamento sicuro ed economico per l'osteogenesi imperfetta attraverso un nuovo approccio che non è stato ancora studiato in precedenza in un contesto clinico. Come Rizzoli coordineremo lo studio italiano, in parallelo con i colleghi britannici dello Sheffield Children's Hospital».

Dompé farmaceutici metterà a disposizione Exscalate, la più potente piattaforma di progettazione di farmaci basata su intelligenza artificiale e supercalcolo che, grazie alla sua capacità di elaborazione di oltre 3 milioni di molecole al secondo, è in grado di accelerare l’identificazione di nuove indicazioni per composti noti. Combinando la progettazione di farmaci in silico e una libreria virtuale di 2.000 miliardi di molecole, il team di Exscalate applicherà l'esclusivo approccio polifarmacologico per identificare le molecole più promettenti. Dompé farmaceutici supporterà inoltre l'intera catena di valore per lo sviluppo di candidati pre-clinici e clinici mettendo a sistema il proprio know-how in ambito clinico e regolatorio.