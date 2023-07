Remise en forme, scacco matto alla cellulite e alla lassità cutanea

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bisognerebbe prendersene cura tutto l'anno, la cellulite, infatti, non è solo un problema estetico, ma una vera e propria patologia multifattoriale che va indagata e curata. Per correre ai rimedi siamo in dirittura di arrivo, ma i moderni macchinari e i cosmestici high tech ma con attivi naturali, danno una chance a chi ha una cellulite leggera e possono migliorare notevolmente l'aspetto della pelle a buccia d'arancia per le donne che hanno una cellulite consolidata. A ogni modo la cellulite va monitorata, tenuta sotto controllo, mai trascurata perché può degenerare in insufficienza veno-linfatica e in altre patologie più gravi. Molte sono le frecce nell'arco per combattere il meccanismo alla base della sua formazione, stimolare la circolazione veno-linfatica e dare alle gambe un aspetto più tonico e sano.

Remise en forme, trattamenti hi-tech contro la cellulite Photogallery11 foto Visualizza





Loading...

Trattamenti dal medico estetico

Per un trattamento d'urto si possono combinare più tecniche assieme. Il medico valuterà lo stadio della cellulite, ce ne sono 4: edematosa, fibrosa, sclerotica molle e sclerotica e il trattamento più idoneo. «Per dare alla pelle un aspetto più tonico e rassodato e migliorare la pelle a buccia d'arancia ci si può sottoporre ad alcune sedute di Crio T-Shock terapia - spiega Cesare Giampietro, medico estetico alla Clinic Boutique di Milano -. È un nuovo dispositivo terapeutico a doppia componente: una ipertermica che genera calore fino ad un massimo di 41°, l'altra criogenica fino a -18° in grado di sottrarre calore. Questo shock termico localizzato e profondo permette di rimuovere le adiposità localizzate, facilitando il drenaggio dei liquidi. Il trattamento viene eseguito in ambulatorio, non è doloroso e dopo alcune sedute si ottengono dei buoni risultati. Se la cellulite è al III e IV stadio si può abbinare la radiofrequenza, particolarmente indicata per la lassità cutanea. Un altro trattamento consolidato è la mesoterapia che grazie ad estratti vegetali come la carnitina e la caffeina scioglie gli accumuli adiposi. Sempre valida la carbossiterapia che mediante l'anidride carbonica riattiva la circolazione, richiama ossigeno nelle cellule cutanee e stimola la naturale rigenerazione della pelle. Una novità è l'utilizzo dei fili biostimolanti in pdo per la cellulite e la lassità cutanea. I fili sono in grado di stimolare la formazione di nuovo collagene ed elastina e migliorare la tonicità della pelle. Il loro inserimento non è doloroso, ne servono da 10 a 20 fili, ma in una sola seduta migliorano notevolmente la situazione».

Trattamenti domiciliari

Mai sottovalutare l'importanza del massaggio, che però va eseguito con costanza e tutto l'anno. I nuovi cosmetici agiscono in modo rapido grazie all'elevata concentrazione di attivi naturali che rendono veloce l'applicazione e possono ridurre le adiposità localizzate e dare un sollievo immediato alle gambe pesanti. Collistar ha una grande expertise per il trattamento della cellulite e diversi prodotti, l'ultimo arrivato è la Crema Termale anticellulite che contiene un mix di attivi vegetali che agisce in modo mirato sugli accumuli adiposi e la perdita di tono. Un altro brand esperto in tema di cellulite è Somatoline SkinExpert, la nuova proposta: Snellente 7 notti Gel effetto fresco è un trattamento che sfrutta la crioterapia e ha un'azione snellente e drenante che agisce durante la notte. Sempre utili i fanghi, Eterea Cosmesi Naturale propone Cellulite Mud Cream, un fango dalla consistenza cremosa, stimolante e rassodante che combina attivi esclusivi con una tecnologia innovativa. Cosmetici vegani? Freshly Cosmetics ha appena lanciato Beta Burner, che regola i processi di accumulo dell'adipe, riduce la pelle a buccia d'arancia e i gonfiori. Assicura un'azione strong il trattamento Body Strategist Caffeine Shot di Comfort Zone, le fiale concentrate favoriscono il rimodellamento della silhouette grazie alla presenza della caffeina al 3%. La maison Sisley ha messo a punto Le Sculpteur Soin Minceur Intensif che ha richiesto sette anni di ricerca, un trattamento studiato per limitare la comparsa di nuovi adipociti e combattere la cellulite. Sempre in Francia, Nucca, un brand della Corsica che utilizza gli attivi naturali del territorio, per le gambe pesanti ha creato Le Gel jambes fraîcheur con tre tipi di menta.