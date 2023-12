Remodelling Lift Expert di Eisenberg Paris

Due prodotti essenziali: un eye serum e una crema viso per il viso per mantenere la pelle giovane e sana. Nel cuore della formula l’esclusiva Formula Trio-Moléculaire un vero booster di giovinezza. Natura e scienza lavorano in sinergia per agire in maniera visibile e duratura sui segni dell’invecchiamento cutaneo. Un duo ideato per viso e occhi, perfetto per liftare, rassodare, rimpolpare ed illuminare.

