Remunerazioni degli ad tra trasparenza e corsa alla parità di genere

Le informazioni fornite non sono, tuttavia, sempre chiarissime, soprattutto tra le società minori. Sarebbe utile fornire un executive summary tabellare, in sostituzione o in aggiunta a lunghe descrizioni che lasciano dubbi sull’effettiva struttura del pacchetto: le società grandi (soprattutto le non concentrate) già forniscono sistematicamente (84% dei casi) un executive summary; tale prassi è seguita di rado (15%) dalle società piccole (sotto il miliardo di capitalizzazione). La strada verso la best practice è segnata e meriterebbe di essere incorporata nel Codice di corporate governance.

Le informazioni sul pay mix offerto ai Ceo sono importanti per gli investitori, chiamati al voto sulla politica di remunerazione. Anche qui la trasparenza non è uniforme: dati numerici “completi” sulla possibile dinamica del variabile (almeno a target e a cap) sono forniti da circa il 60% degli emittenti. C’è quindi ampio spazio per migliorare.

Il pacchetto offerto (a target) ai Ceo è composto, in media, al 49% da compensi fissi e per il 51% da remunerazione variabile (24% Mbo e 27% Lti). La struttura dei piani di incentivazione varia molto, soprattutto in relazione a dimensione e azionariato dell’emittente (vedi grafico).

Le società legano sempre più il variabile anche al raggiungimento di obiettivi Esg: ciò vale sia per gli Mbo (che includono parametri Esg nel 56% dei casi, in aumento dal 42% dell’anno scorso) che per gli Lti (parametri Esg previsti nel 57% dei casi – in aumento dal 37% dell’anno scorso). Dove è prevista, la componente variabile legata a obiettivi Esg ha un peso stabile (intorno al 18% del totale, sia per la parte Mbo che per quella Lti).

L’unica classe di amministratori che ha registrato una dinamica significativa delle remunerazioni è quella degli amministratori delegati, i cui compensi monetari sono aumentati da 946 a 1.104mila euro (+17%), soprattutto a causa di un forte recupero dei bonus, risaliti a 420mila euro (dopo che erano crollati nel 2020 da 374 a 239mila euro).