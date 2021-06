Remunerazioni, banche e assicurazioni italiane sempre più avare con i dipendenti

3' di lettura

Banche e assicurazioni italiane pagano poco i propri dipendenti rispetto a quanto avviene nel resto del mondo. È quanto emerge dall’indagine di EY Sustainable Finance Index che confronta oltre 1.100 società di servizi finanziari in relazione ai parametri Esg. I voti vanno da zero a 10 nella pagella dei consulenti EY. Alla voce “Fair and competitive remuneration”, nell’ambito del parametro Social, le banche italiane hanno il punteggio di 1,5 sotto di 3,2 rispetto alla media globale. Pollice verso ...