Renantis, con Ventient crea nuovo gruppo leader nelle rinnovabili

Renantis (ex Falck Renewables) e Ventient Energy – società controllate da investitori istituzionali di cui Global Infrastructure group di J.P. Morgan Asset Management è advisor – annunciano l'intenzione di unire le forze per formare uno dei maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa. Con una capacità totale installata di 4,2 GW e oltre 200 impianti, la nuova realtà diventerà uno dei primi cinque produttori indipendenti europei di energia eolica a terra. Insieme, le due società detengono un portafoglio diversificato che include impianti di eolico a terra, fotovoltaico e sistemi di accumulo energetico in nove Paesi, tra Europa e Stati Uniti.

La pipeline di sviluppo di Renantis e Ventient Energy ammonta a 18 GW e include eolico a terra, eolico marino galleggiante, fotovoltaico, sistemi di accumulo energetico e progetti di idrogeno verde. Renantis e Ventient Energy hanno iniziato il processo di integrazione, che punta a una comune operatività dal 2024. Gli oltre 750 dipendenti di Renantis e i 250 di Ventient Energy costituiranno un'unica realtà che si svilupperà su un'ampia scala, fornendo opportunità e competenze diversificate a personale, stakeholder e azionisti.

L'amministratore delegato di Renantis, Toni Volpe, guiderà la nuova organizzazione verso gli obiettivi di crescita di un business che mette al centro le persone e il Pianeta.