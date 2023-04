Renato Caimi, inventore della schiscetta portavivande, è morto a 97 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Renato Caimi, padre e inventore della “schiscetta”, il famoso portavivande che ha segnato l’epoca del boom economico e accompagnato milioni di lavoratori, è morto lunedì all’età di 97 anni.

Renato Caimi non è stato solo la schiscetta, insieme al fratello Mario aveva fondato la Caimi Brevetti, azienda di Nova Milanese.

Loading...

Una storia geniale

Il brevetto del portavivande divenuto anche simbolo di design, risale al 1952: era stato lo stesso Renato a disegnare quel contenitore di alimenti in alluminio, con chiusura ermetica, che ha rivoluzionato le abitudini alimentari degli italiani, consentendo di trasportare e conservare in sicurezza il pasto che all'epoca i lavoratori portavano da casa al proprio ufficio. Pare che l’idea gli fosse venuta dopo aver assistito a un incidente, con un operaio che aveva rovesciato il pranzo a causa di una brusca frenata del tram sul quale stava viaggiando. Da lì il pensiero dell’imprenditore di fabbricare qualcosa che ancora non esisteva e potesse migliorare la vita delle persone.

Schiscetta è un termine che si è diffuso rapidamente anche al di fuori dai confini milanesi anche se deriva proprio dal dialetto: “schiscià” significa “schiacciare” con il coperchio.

La schiscetta e il suo creatore, Renato Caimi, ne hanno fatta di strada insieme: fino al Quirinale dal presidente Mattarella.