Renault, 3 miliardi di euro per 8 nuovi modelli non elettrici entro il 2027

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Renault, entro il 2027, investirà 3 miliardi di euro per lanciare otto nuovi veicoli sui mercati internazionali al di fuori dell’Europa. Perché se il Vecchio Continente ha fatto all-in sulle auto elettriche, nel resto del mondo l’auto termica continuerà ad avere una vita molto lunga. Come svelato dall’International Game Plan 2027, il marchio francese produrrà due nuove piattaforme destinate a veicoli termici ed ibridi. La prima, multi-energia, sarà destinata a quattro diverse regioni: America Latina, Nord Africa, Turchia e India. La seconda, sviluppata in partnership con il gruppo cinese Geely, sarà battezzata Compact Modular Architecture (CMA) e dedicata ai segmenti D ed E prodotti in Corea del Sud. Renault punta a raddoppiare, nel 2027, il fatturato unitario per veicolo venduto al di fuori dell’Europa rispetto al 2019.

Renault Kardian

Renault, come ha fatto in Europa, bilancerà il mix dei segmenti anche a livello internazionale, grazie ai cinque nuovi prodotti dei segmenti C e D. Nel frattempo, consoliderà anche le sue posizioni sul segmento B, con la commercializzazione di Renault Kardian, prevista per l’anno prossimo in America Latina e Marocco. La nuova piattaforma modulare multienergia permetterà di realizzare veicoli dalle caratteristiche molto diverse: lunghezza tra i 4 e i 5 metri; quattro diverse misure di passo da 2,60 a 3 metri; 3 unità posteriori, con 3 lunghezze diverse; Energia e nuovi gruppi motopropulsori, per una maggiore efficienza nei consumi e nelle emissioni di CO2: termici, flex fuel (E85), GPL, mild hybrid advanced 48v, full hybrid, il tutto con trazione anteriore o integrale. Questa piattaforma flessibile permetterà di produrre carrozzerie e stili molto diverse, come confermato da Kardian, suv compatto del segmento B, e Niagara Concept, il pick-up dotato di nuova tecnologia di motorizzazione E Tech hybrid 4x4.

Loading...

Renault- Geely, piattaforma CMA

La piattaforma CMA - Compact Modular Architecture – nasce dalla partnership siglata tra il Gruppo Renault e Geely Holding Group nel 2022. Farà da base di partenza per i veicoli alto di gamma destinati ai segmenti D ed E, nelle versioni a trazione anteriore ed integrale, dotati in particolare di motorizzazioni ibride. Questi veicoli saranno progettati dal centro di ingegneria di Seul e prodotti presso lo stabilimento di Busan. Il primo veicolo di Renault Korea Motors sviluppato su questa piattaforma sarà presentato alla fine del primo semestre 2024.

Renault Niagara Concept

Renault Niagara Concept è un pick-up dalle linee inedite e dalla forte personalità. Renault Niagara Concept. Si caratterizza per il frontale verticale e imponente, per le dimensioni generose e nella parte posteriore il tetto spiovente seguito dall’inclinazione pronunciata del montante del finestrino. Basato sulla nuova piattaforma flessibile del Gruppo Renault, è spinto dalla motorizzazione E-Tech Hybrid 4x4: all’anteriore è presente l’unità mild hybrid advanced (48 v) e sul retrotreno un motore elettrico supplementare. Dotato di trazione integrale, secondo il costruttore francese sarà in grado percorrere la metà dei percorsi quotidiani in modalità 100% elettrica.