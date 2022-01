Renault 5: compie 50 anni l’étoile delle quattro ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un’auto iconica che compie cinquant’anni. In mezzo secolo ha fatto storia ed entro il 2024 viene riproposta in versione moderna ed elettrica.

La storia di un’icona pop

Renault 5 (o R5 come si prese a chiamarla) è nata con una forte connotazione alla cultura pop per il suo modo di avvicinarsi al popolo in modo creativo e dirompente.

Loading...

Prodotta dal 1972 al 1984, sin da subito ha suscitato l'interesse del pubblico grazie alle campagne promozionali molto creative. Del primo lotto che venne mandato ai concessionari, quasi 2mila unità erano decorate in stile fumettistico, con occhi applicati sui fari anteriori e vignette sulle fiancate, in maniera tale da suscitare simpatia al primo sguardo. Tale trovata faceva parte di una campagna pubblicitaria alla quale ne seguì una seconda, durante la quale la Renault 5 venne soprannominata Supercar, non certo per le prestazioni (comunque considerate abbastanza vivaci per l'epoca), quanto per la sua capacità di venire incontro alle esigenze di facilità di parcheggio, limitati consumi, limitato inquinamento. Tale campagna promozionale fu una delle più massicce di tutti i tempi.

Uno stile moderno (per l’epoca)

Una delle chiavi del successo della R5 fu il suo stile: un mix tra praticità, simpatia (grazie anche alle attività di marketing) e dinamismo. Il frontale era caratterizzato dai fari quadrati in mezzo ai quali si estendeva una feritoia sopra alla quale era posizionato il logo Renault. Nella parte sottostante era presente il paraurti in materiale plastico, una grande novità per l’epoca. Inoltre, questo alloggiava anche gli indicatori di direzione.

E, nonostante la tendenza del periodo a produrre auto a quattro porte, R5 venne presentata con due porte laterali più il portellone posteriore.