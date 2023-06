Renault 5 Electric: ricarica bidirezionale per diventare fonte di energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Con il lancio della Renault 5, Mobilize inaugura il servizio V2G che consentirà ai proprietari del nuovo modello elettrico compatto di risparmiare sulle ricariche a domicilio e ridurre complessivamente la bolletta elettrica alimentando l'abitazione mediante l'auto e rivendendo l'elettricità sul mercato dell'energia, optando per un'elettricità carbon neutral e contribuendo così alla transizione energetica. Mobilize V2G sarà disponibile anche sui futuri Bev del marchio Renault. Ciò consiste che, grazie alla tecnologia vehicle-to-grid, la ricarica diventa bidirezionale: il servizio Mobilize V2G permette non solo di interrompere la ricarica nei momenti di picco dei consumi, ma anche di restituire elettricità alla casa, soprattutto quando è costosa, e alla rete elettrica quando quest'ultima è molto sollecitata. La ricarica avviene invece quando c'è abbondanza di energia nella rete e, pertanto, è meno cara. Sviluppata da Software République in collaborazione con il partner tecnologico IoTecha Corp, la stazione Mobilize Powerbox comunica con l'auto e il cloud per ricaricare la batteria o inviare elettricità alla rete, a seconda delle esigenze di ricarica della batteria, del fabbisogno domestico e degli incentivi del mercato dell'energia e della rete pubblica. Prodotta a Beaupréau-en-Mauges nel Dipartimento del Maine e Loira, nello stabilimento di assemblaggio elettronico di Lacroix, la stazione bidirezionale avrà una potenza che va da 7 a 22 kW. Sarà compatibile con tutti i veicoli elettrici ed ibridi plug-in. Il servizio Mobilize V2G sarà disponibile dal lancio della Renault 5 nel 2024 in Francia e in Germania e, successivamente, nel 2025 nel Regno Unito.