Renault 5 elettrica

Renault è pronta a riportare in concessionaria una modello iconico come la Renault 5. Rispetto al passato la motorizzazione sarà completamente elettrica, gli interni saranno un concentrato di tecnologia e l’autonomia sarà di circa 400 chilometri. Debutto previsto il prossimo febbraio, in occasione del Salone di Ginevra. Nell’attesa il marchio francese ha aperto una possibilità di preordinare la vettura grazie all’R5 R Pass. I clienti di R5 R Pass avranno la possibilità di ordinare la Renault 5 E-Tech Electric in anteprima, ossia 10 giorni prima dell’apertura degli ordini al pubblico, presso la rete di concessionari Renault.

Chi effettua l’ordine in questo periodo di vendite private sarà tra i primi a vedersi consegnare l’auto già nell’autunno del 2024, grazie alla priorità che sarà data alla produzione di questi veicoli nello stabilimento di Douai in Francia.