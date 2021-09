Non è una novità assoluta ma è stata tra i modelli più fotografati al salone di Monaco 2021. La Renault 5 elettrica Prototype riporta su strada le linee iconiche del modello francese del passato, oggi in versione a zero emissioni. Pur nella riedizione di oggi la 5 ha saputo mantenere il suo carattere al tempo stesso divertente, ma anche sbarazzino, sulla base di una colorazione di carrozzeria gialla di quelle molto pop. Il team di design sotto la guida di Gilles Vidal si è ispirato a questo modello del tutto emblematico del grande patrimonio di Renault che conosciuto e anche riconosciuto in tutto il mondo: la Renault 5 che nella versione che ne anticipa la versione di serie elettrica, la Prototype riprende le grandi linee che hanno ispirato in passato il design originale dell’auto.



7/11 9/11 Menu