Renault 5 elettrica, tutto quello che sappiamo in attesa del debutto al Salone di Ginevra 2024

Il debutto della nuova Renault 5 elettrica si avvicina. Il marchio della Losanga ha scelto l’edizione 2024 del Salone di Ginevra per la presentazione ufficiale della Renault 5 E-Tech, modello fortemente voluto da Luca De Meo e pronto a fare da apripista ad una serie di novità a zero emissioni ispirate a modelli iconici del passato. Caratterizzata da linee retrò, la Renault 5 elettrica avrà un’autonomia di 400 chilometri (con omologazione Wltp) e sarà commercializzata a partire da circa 25.000 euro in abbinamento al modello base.

Renault 5 E-Tech 2024, stile

I fari della R5 sono un elemento chiave del design e rendono il frontale immediatamente riconoscibile. Non è solo la loro forma a distinguerli, ma anche il segno al centro della lente, che ricorda la pupilla dell’occhio umano. Questo cenno alla pubblicità del 1972 con “Le avventure di Supercar” conferisce alla moderna R5 un’espressione che ricorda quella umana. All’avantreno è scomparsa la presa d’aria presente sul cofano dello storico modello, sostituita da un indicatore di carica che forma l’iconico numero “5” quando il veicolo è completamente carico. Le luci posteriori verticali includono una funzione che estende il pannello laterale.

Renault 5 elettrica, dimensioni e batteria

Costruita sulla nuova piattaforma AmpR Small (ex CMF-B E), la Renault 5 elettrica sarà lunga 3,92 metri e monterà sospensioni posteriore multi-link a conferma dell’attenzione al piacere di guida. Due le opzioni di batteria: al lancio da 52 kWh, per un’autonomia fino a 400 km WLTP, e successivamente una versione con accumulatore da 40 kWh. Non mancherà anche il caricatore di bordo bidirezionale, rendendo la 5 E-Tech la prima Renault a disporre di serie della tecnologia V2G (vehicle-to-grid). Supportata da Mobilize, la tecnologia V2G consentirà alla Renault 5 E-Tech elettrica di fornire energia alla rete e sarà disponibile prima in Francia e Germania nel 2024 e poi nel Regno Unito nel 2025.

Renault Reno, l’avatar ufficiale

Tra le novità anche Reno, l’avatar ufficiale della Renault. Secondo il marchio francese non sarà solo un assistente ma un “copilota umanizzato di prossima generazione in grado di offrire un’esperienza digitale che immergerà completamente gli utenti nel mondo Renault, per nuove esperienze di guida e di bordo”.

Renault R5 R Pass, ordini già aperti

La Renault 5 E-Tech è già pre ordinabile, grazie a R Pass acquistabile a 150 euro sul sito ufficiale del costruttore francese. I clienti di R5 R Pass avranno la possibilità di ordinare la Renault 5 E-Tech Electric in anteprima, ossia 10 giorni prima dell’apertura degli ordini al pubblico, presso la rete di concessionari Renault. I titolari di R5 R Pass riceveranno in omaggio un modellino di Renault 5 E-Tech Electric, dopo il reveal, e potranno accedere in anteprima a contenuti ed eventi relativi a Renault 5. Chi effettua l’ordine in questo periodo di vendite private sarà tra i primi a vedersi consegnare l’auto già nell’autunno del 2024, grazie alla priorità che sarà data alla produzione di questi veicoli nel Centro ElectriCity – stabilimento di Douai in Francia.