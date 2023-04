Renault 65.927 immatricolazioni

Renault conquista l'ottava posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 65.927 immatricolazioni contro le 54.192 del 2022 e facendo registrare una crescita del 21,7%. Come market share, secondo l'analisi fatta da ACEA, Renault ha raggiunto a marzo 2023 il 4,6% del mercato. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 15,2% passando da 138.060 a 158.997 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell'anno non manca la Renault Clio. In attesa dell'arrivo della versione restyling, in concessionaria a partire dal prossimo settembre, la quinta generazione di Clio si è fatta apprezzare per le linee più scolpite e un frontale più incisivo, oltre a interni completamente rivisitati rispetto al passato. Primo veicolo della gamma Renault ad essere dotato di dispositivi che permettono la guida autonoma di secondo livello, è stato il primo modello ibrido della casa francese e presentava al lancio il nuovo sistema multimediale connesso Easy Link, il cuore pulsante dello Smart Cockpit della vettura. Di serie il sistema Highway and Traffic Jam Companion che gestisce frenata e ripartenza automatica da 0 a 170 km/h e si combina, nello stesso intervallo di velocità, all'azione del Cruise Control adattivo, nonché (da 70 a 180 km/h) al sistema di mantenimento della corsia, così come la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, l'avviso distanza di sicurezza e il riconoscimento dei segnali stradali.

