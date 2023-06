Renault con Alpine: ricavi per 8 miliardi entro il 2030. Team F1, c’è RedBird

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alpine, la divisione di auto ad alte prestazioni di Renault, punta a un fatturato di oltre 8 miliardi di euro entro il 2030 con una gamma ampliata di sette modelli, tra cui un’auto sportiva e una coupé sportiva a quattro posti sulla propria piattaforma completamente elettrica. La metà degli obiettivi di vendita di Alpine saranno generati al di fuori dell’Europa, ha dichiarato il ceo di Renault, Luca De Meo. Mentre Laurent Rossi, ceo di Alpine, il marchio sportivo premium di Renault, ha aggiunto che l’azienda si espanderà prima in Europa, Giappone e Corea del Sud, poi negli Stati Uniti. La Cina rimane un’opzione.



Il marchio, rilanciato nel 2017 con la coupé sportiva A110, rimasta anche l’unico modello, ha annunciato i suoi nuovi target lunedì in occasione di un evento per investitori e giornalisti presso la sede del team Alpine Formula One. «Solo due anni fa, Alpine si trovava in un vicolo cieco, senza prospettive chiare», ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo Renault, Luca de Meo. «Da allora l’abbiamo trasformata in una casa automobilistica a tutti gli effetti».

Tra gli altri obiettivi finanziari un margine operativo superiore al 10% entro il 2030 e un tasso di crescita del fatturato annuo del 40% dal 2022 al 2030. Il pareggio è previsto entro il 2026, con un fatturato di 2 miliardi di euro entro quella data. Un miliardo in più o in meno dipenderebbe dal lancio del marchio in Cina. De Meo ha affermato che il marchio potrebbe essere quotato separatamente in futuro, nel solco della divisione elettrica in rampa di lancio nella seconda metà dell’anno (Ampere). Ma soprattutto guardando a due illustri precedenti di successo: Ferrari e, a fine settembre 2022, Porsche.

I nuovi modelli Alpine saranno lanciati a partire dal 2024 con la A290, una piccola berlina completamente elettrica basata sulla prossima Renault 5. Sarà seguita nel 2025 dalla GT, crossover compatto che sarà costruito in Francia nello storico stabilimento di Alpine a Dieppe, nel nord della Francia.

Intanto un gruppo di investitori americani ha pagato 200 milioni di euro per acquisire una partecipazione del 24% nel team francese di Formula 1 Alpine. «Renault Group e Alpine danno il benvenuto al gruppo di investitori composto da Otro Capital e dai suoi partner, RedBird Capital Partners (ovvero la società di investimenti che fa capo a Gerry Cardinale, proprietario del Milan) e Maximum Effort Investments della star di Hollywood e canadese di origine la star di Hollywood Ryan Reynolds, nel capitale di Alpine Racing, il soggetto responsabile delle attività di Formula 1 con sede a Enstone», negli Stati Uniti, spiega il produttore di auto transalpino. «La transazione valuta Alpine circa 900 milioni di euro», in totale, ha aggiunto Renault.