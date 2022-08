Linee da coupé e spazio a bordo per il suv coupé transalpino. Arkana è il primo veicolo che concretizza la strategia “Nouvelle Vague” di Renault. Il suv coupé è un veicolo ibrido nello stile, negli utilizzi e nelle motorizzazioni, dotato di look sportivo, grande abitabilità e un volume del bagagliaio senza compromessi. All'interno gli occupanti di Arkana possono godere di un abitacolo ergonomico con materiali pregiati, tanti vani portaoggetti, ricarica a induzione per smartphone, quattro prese usb e freno di stazionamento elettrico con funzione Auto hold fin dal primo livello di allestimento. La vettura vanta un'abitabilità inedita per un modello con linee da coupé, soprattutto a livello dei sedili posteriori, con un raggio alle ginocchia di 211 mm, il migliore della categoria. Con una lunghezza di 305 mm anche lo spazio disponibile per i piedi è un riferimento per il mercato, proprio come gli 862 mm di altezza a filo padiglione al posteriore.

Il C-suv vanta dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione riuniti sotto il nome Easy Drive, con funzionalità di guida autonoma di livello 2. Nel dettaglio la Renault Arkana TCe 140 Edc Intens è una SUV 5 porte 5 posti della Renault lunga 457 cm, larga 182 cm, alta 157 cm con un bagagliaio da 518 a 1.311 litri. Nella versione TCe 140 Edc FAP Intens costa 31.000 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.333 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 103 kW/140 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 133 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.336 kg.

